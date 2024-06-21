أبرزها التغذية السليمة والنوم الكافى.. روشتة ونصائح "الصحة" لطلاب الثانوية العامة

قدمت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح لطلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات، والتى يفضل الالتزام لمساعدة الطلاب على التركيز والأداء فى الامتحانات بشكل جيد.

ضرورة تناول وجبة إفطار صحية

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة تناول وجبة إفطار صحية تحتوي على البروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف، مثل البيض والجبن والفول والزبادي مع العيش البلدي والخضروات، مع أهمية تنظيم الوجبات حيث يفضل تناول 5-6 وجبات صغيرة صحية على مدار اليوم بدلًا من 3 وجبات كبيرة.

تجنب الوجبات السريعة

كما نصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة تناول الفواكه والخضروات الطازجة يوميًا، مع شرب من 8-10 أكواب من الماء يوميًا، مشددة على تجنب الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون والسكريات التي يمكن أن تسبب الشعور بالتعب والخمول.

أهمية النوم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة

ونوهت الوزارة إلى أهمية النوم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة حيث يساعد النوم الكافي على تحسين التركيز والذاكرة، مع أهمية تجنب الكافيين والنيكوتين قبل النوم حيث إنه يمكن أن تمنع هذه المواد النوم.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أهمية تنظيم وقت المذاكرة وتقسيم المواد إلى أجزاء صغيرة، والحصول على فترات راحة قصيرة كل 30-60 دقيقة لتجنب الإرهاق.

ممارسة الرياضة بانتظام حيث إنها تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر

ونصحت وزارة الصحة والسكان بممارسة الرياضة بانتظام حيث إنها تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر، مع أهمية التحدث إلى شخص تثق به فى حال الشعور بالتوتر أو القلق، مع أهمية تجنب المقارنة بالآخرين.

يذكر أنه ينطلق غدًا السبت، ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023- 2024، وذلك ببدء الاختبار فى المواد الأساسية المضافة إلى المجموع، بعد أن انتهوا من الامتحانات غير المضافة إلى المجموع، قبل إجازة عيد الأضحى.

ويؤدى 745 ألفًا و86 طالبًا بالثانوية العامة الامتحان فى مادة «اللغة العربية»، صباح غدٍ السبت، داخل 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد من اللجان الخاصة الأخرى.