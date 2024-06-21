الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميدفيديف: المفاوضات مع واشنطن بشأن الأسلحة الهجومية ممكنة فى حالة واحدة فقط

ميدفيديف
ميدفيديف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأسلحة الهجومية ممكنة فقط بعد تخليها عن دعم أوكرانيا، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

ميدفيديف يدعو لتزويد حلفاء روسيا بجميع أنواع الأسلحة باستثناء النووية

كان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، والرئيس الروسي السابق، ديميتري ميدفيديف قد دعا قبل أيام، لتزويد حلفاء روسيا بجميع أنواع الأسلحة باستثناء النووية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

القاهرة الإخبارية ميدفيديف مجلس الأمن الروسي الأسلحة الهجومية أوكرانيا

مواد متعلقة

42% من الإسرائيليين يفضلون "جانتس" لرئاسة الوزراء

"الأونروا" تكشف لـ"القاهرة الإخبارية" تفاصيل حرمان 600 ألف طالب من التعليم جراء الحرب

كوريا الجنوبية تستدعى السفير الروسى لديها للاحتجاج على معاهدة بين بيونج يانج وموسكو

5 قتلى وعشرات الجرحى فى حرائق غابات جنوب شرق تركيا

بلينكن أبلغ مسئولين إسرائيليين بضرورة تجنب التصعيد مع لبنان

مسئول أمريكى لـ"CBS": إسرائيل ليس لديها خطة لليوم التالى للحرب على غزة

الولايات المتحدة تدعم تحركات كوريا الجنوبية ردًا على الاتفاق بين بيونج يانج وموسكو

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": 5 آلاف مصرى خرجوا أمام الاتحادية بعد فوز مرسى

الأكثر قراءة

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

الحكم على "إنجى حمادة" و"كروان مشاكل" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء غدًا

الفراخ البيضاء بـ93 جنيهًا.. أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم

40 درجة ورطوبة 85%.. "الأرصاد": أسبوع شديد الحرارة بفعل منفخض الهند الموسمى

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ45 مليار جنيه الأحد المقبل

وزير الإسكان: إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان وتوسعة كورنيش النيل الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلي: دمرنا موقعا داخل المنطقة الإنسانية في خانيونس

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟