ميدفيديف: المفاوضات مع واشنطن بشأن الأسلحة الهجومية ممكنة فى حالة واحدة فقط

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأسلحة الهجومية ممكنة فقط بعد تخليها عن دعم أوكرانيا، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

ميدفيديف يدعو لتزويد حلفاء روسيا بجميع أنواع الأسلحة باستثناء النووية

كان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، والرئيس الروسي السابق، ديميتري ميدفيديف قد دعا قبل أيام، لتزويد حلفاء روسيا بجميع أنواع الأسلحة باستثناء النووية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".