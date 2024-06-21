أشرف عقبة: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تعاملت بشكل أفضل مما نراه بأوروبا

علق الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب جامعة عين شمس سابقا، على إجراء 2 مليون و245 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والتي أطلقها الرئيس السيسي عام 2018.

الدولة أنجزت إنجازًا عظيمًا يحسب لها رغم العدد الكبير وكل الظروف الحرجة

وأضاف عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة أنجزت إنجازًا عظيمًا يحسب لها، لأن العدد كبير للغاية برغم كل الظروف الحرجة التي مرت بها البلاد من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والعديد من التحديات الإقليمية والتي كان آخرها الحرب الإسرائيلية على غزة.

المبادرة أسهمت في إسعاد العديد من الأسر المصرية بعلاج مرضاها

وأكد أن الدولة تشعر بالمواطن المصري البسيط، والذي يكون في موقف صعب حين يمرض أحد أفراد أسرته ويعجز عن علاجه، حيث أسهمت مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، في إسعاد العديد من الأسر المصرية، والتي لم تتكلف سوى التواصل مع مقدمي الخدمة للحصول على الخدمات المجانية وبأعلى كفاءة ممكنة وفي أقرب مكان له.

لولا تجهيز العديد من المستشفيات وتطويرها لما كانت نجحت مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

وأوضح "عقبة"، أن لولا تجهيز العديد من المستشفيات وتطويرها لما كانت نجحت مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، والتي تعاملت مع كل العمليات الجراحية الحرجة منها زراعة الكلى والكبد والقوقعة، وجراحات العظام والعين وغيرها من الحالات الحرجة.

وأشار الدكتور أشرف عقبة، إلى أن التعامل السريع مع الحالات أسهم في تقليل المضاعفات الممكن حدوثها في أغلب الحالات، وهو ما لم نجده في المستشفيات الأوروبية والتي تتطلب الفحوصات المطولة والعرض على استشاريين أكثر من مرة، ولكن التطور الحاصل في القطاع الطبي أسهم في تقليل المضاعفات وسرعة إنجاز ما هو مطلوب.

