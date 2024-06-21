الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار الأمريكي بالبنوك

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي، اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري، تزامنا مع ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر بقيمة 9.557 مليار دولار، ويتحرك سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقًا لحجم العرض والطلب.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث 

بعد نجاح الإجراءات الاقتصادية التي أدت إلى زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي والأحد المقبل ويطرح المركزي المصري أذون خزانة بقيمة إجمالية 100 مليار جنيه، بعد عودة القطاع المصرفي للعمل عقب انتهاء اجازة عيد الأضحي المبارك، وسجلت عملة الريال السعودي نحو 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

مقابل الجنيه والدولار والليرة.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 21 يونيو بالبنوك

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 21-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

كم سعر الريال السعودي اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السوري؟

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

ووصل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وناهز الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وبلغ صرف  الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.64 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع

وقدر  الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.65جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.60 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.68 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وحقق سعر  الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.62 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.64 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.62 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

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