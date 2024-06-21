الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة يوليو 2024 ورابط الاستعلام بالرقم

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد إصدار الفاتورة الجديدة من قبل الشركة المصرية للاتصالات We، وخطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم 

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن موعد إصدار فاتورة شهر يوليو 2024 الجديدة وكيفية سدادها، وخطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم.

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة لشهر يوليو 2024

تعتزم الشركة المصرية للاتصالات we لإصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة عن شهر يوليو 2024 اعتبار من يوم الأحد 14 يوليو المقبل، وتتيح الشركة دفع الفاتورة لمدة شهر بدون أي غرامات تأخير أو أي رسوم إدارية إضافية حتى يوم الأربعاء 14 أغسطس المقبل.

موعد فاتورة التليفون الأرضي

تقوم المصرية للاتصالات بعدها بفرض غرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات أو 1.5% من قيمة الفاتورة مع تحويل خط العميل إلى استقبال فقط، يتم خلالها إتاحة دفع الفاتورة حتى يوم السبت 14 سبتمبر 2024 بعدها يتم قطع الخدمة نهائيا على العميل لحين دفع الفواتير المستحقة عليه.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

خطوة بخطوة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2024

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2024

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

فاتورة التليفون الأرضي

هذا وقد حولت الشركة نحو 7 مليون عميل لنظام الدفع المسبق علي أن يتم تحصيل الفواتير شهريا بدلا من كل 3 أشهر، ضمن خطة الشركة للتحول إلى الشمول المالي والخدمات الإلكترونية وهذا أدى إلى إتاحة خدمات جديدة للدفع أمام المستخدمين.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم

  • يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة من خلال هذه الخطوات:
  • يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول علي ايكونة فاتورة التليفون الأرضي من هنا.
  • تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني.
  • اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.
  • يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال ادخال كود المحافظة ورقم التليفون.

12.8 مليون عدد مشتركي التليفون الثابت في مصر 

يبلغ عدد المشتركين بالهاتف الثابت نحو 12.8 مليون عميل تم تحويل 60% منهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين إلى هذا النظام خلال الفترة المقبلة.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

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