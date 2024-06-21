الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأعلى فى مصر.. عمرو يوسف سعيد بأرقام "ولاد رزق 3" التاريخية

عمرو يوسف
عمرو يوسف

عبر النجم عمرو يوسف، عن سعادته الكبيرة بتحقيق فيلمه “ولاد رزق ٣” أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية خلال تسعة أيام فقط، بإجمالي ١٣٣ مليون جنيه مصري، من عرضه داخل مصر فقط.

txt

سامح حسين: «عامل قلق» حققت أرقامًا قياسية فى عيد الأضحى

txt

دراما الثمانينيات والتسعينيات تواصل نجاحاتها بالسامر وتُقام الليلة بالقناطر

txt

كارول سماحة تستعد لإحياء أول حفلات موازين بالمغرب

txt

يتصدرها "ولاد رزق".. 108 ملايين جنيه إيرادات أفلام عيد الأضحى

txt

بتعليق غامض على صورة.. شيماء سيف تثير الجدل خلال أدائها فريضة الحج

txt

مخرج وثائقى "أم الدنيا" يكشف تفاصيل الحلقتين الخامسة والسادسة

txt

28 يونيو.. فرقة عبدالحليم نويرة تحيى حفلاً غنائيًا على مسرح الجمهورية

txt

فرقة النيل تُحيى حفل عيد الأضحى بممشى أهل السويس (صور)

txt

ما سر تصنيف "ولاد رزق 3" كفيلم للكبار فقط؟.. طارق العريان يوضح

txt

محمود الليثى فى عيد ميلاد أحمد مكى: "حققت حلم الانضمام لعيلة الكبير"

وقال يوسف، في بيان صحفي، إن هذا النجاح يعود لبراعة ممثلي العمل وكتابة المؤلف صلاح الجهيني الجيدة وإخراج طارق العريان المميز.

وحقق الفيلم أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية خلال يوم واحد بعد جمع ٢٣ مليونًا و١٢٣ ألف جنيه مصري.

أبطال فيلم ولاد رزق

“ولاد رزق 3” بطولة عمرو يوسف وأحمد عز وآسر ياسين ومحمد ممدوح وأسماء جلال وكريم قاسم ونسرين أمين وسيد رجب وعلي صبحي وأحمد الرافعي، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وفي وقت سابق، قال المخرج طارق العريان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن ظهور المصارع تايسون فيوري إحدى أهم مفاجآت العمل، خاصة أنه المشاركة السينمائية الأولى في مسيرته.

تابع: "كذلك مشاركة الفنان كريم عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم، وقد أدخلنا الكثير من الأكشن في الجزء الثالث من العمل، لتحقيق الإبهار البصري لكل من يشاهد العمل" .

عمرو يوسف النجم عمرو يوسف أولاد رزق ٣ أعلى ولاد رزق ولاد رزق ٣ السينما المصرية عمرو

مواد متعلقة

سامح حسين: «عامل قلق» حققت أرقامًا قياسية فى عيد الأضحى

دراما الثمانينيات والتسعينيات تواصل نجاحاتها بالسامر وتُقام الليلة بالقناطر

كارول سماحة تستعد لإحياء أول حفلات موازين بالمغرب

يتصدرها "ولاد رزق".. 108 ملايين جنيه إيرادات أفلام عيد الأضحى

بتعليق غامض على صورة.. شيماء سيف تثير الجدل خلال أدائها فريضة الحج

مخرج وثائقى "أم الدنيا" يكشف تفاصيل الحلقتين الخامسة والسادسة

28 يونيو.. فرقة عبدالحليم نويرة تحيى حفلاً غنائيًا على مسرح الجمهورية

فرقة النيل تُحيى حفل عيد الأضحى بممشى أهل السويس (صور)

الأكثر قراءة

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

الحكم على "إنجى حمادة" و"كروان مشاكل" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء غدًا

الفراخ البيضاء بـ93 جنيهًا.. أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم

40 درجة ورطوبة 85%.. "الأرصاد": أسبوع شديد الحرارة بفعل منفخض الهند الموسمى

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ45 مليار جنيه الأحد المقبل

تجريد من الكهنوتية.. هل يعاقب البابا تواضروس القس دوماديوس حبيب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلي: دمرنا موقعا داخل المنطقة الإنسانية في خانيونس

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟