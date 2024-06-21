الأعلى فى مصر.. عمرو يوسف سعيد بأرقام "ولاد رزق 3" التاريخية

عبر النجم عمرو يوسف، عن سعادته الكبيرة بتحقيق فيلمه “ولاد رزق ٣” أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية خلال تسعة أيام فقط، بإجمالي ١٣٣ مليون جنيه مصري، من عرضه داخل مصر فقط.

وقال يوسف، في بيان صحفي، إن هذا النجاح يعود لبراعة ممثلي العمل وكتابة المؤلف صلاح الجهيني الجيدة وإخراج طارق العريان المميز.

وحقق الفيلم أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية خلال يوم واحد بعد جمع ٢٣ مليونًا و١٢٣ ألف جنيه مصري.

أبطال فيلم ولاد رزق

“ولاد رزق 3” بطولة عمرو يوسف وأحمد عز وآسر ياسين ومحمد ممدوح وأسماء جلال وكريم قاسم ونسرين أمين وسيد رجب وعلي صبحي وأحمد الرافعي، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وفي وقت سابق، قال المخرج طارق العريان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن ظهور المصارع تايسون فيوري إحدى أهم مفاجآت العمل، خاصة أنه المشاركة السينمائية الأولى في مسيرته.

تابع: "كذلك مشاركة الفنان كريم عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم، وقد أدخلنا الكثير من الأكشن في الجزء الثالث من العمل، لتحقيق الإبهار البصري لكل من يشاهد العمل" .