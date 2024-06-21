الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بشعبتيها العلمى والأدبى

الثانوية العامة
الثانوية العامة

انطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو الماضي، في المواد غير المضافة للمجموع، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية المضافة للمجموع بداية من غد السبت  22 يونيو 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة لمدة 9 أيام بمناسبة عيد الأضحى 2024، بدأت الخميس 13 يونيو 20245 وتنتهي اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمى علوم

وحول جدول الثانوية العامة علمي علوم، يكون السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء، ويوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء.

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أخبار فاتتك|بدء امتحانات المواد المضافة لمجموع الثانوية العامة غدًا.. والزمالك يواجه فاركو الليلة

بدء امتحانات المواد المضافة لمجموع الثانوية العامة غدًا باللغة العربية

الثانوية العامة.. "التعليم": وصول أسئلة امتحان اللغة العربية إلى مراكز التوزيع بالمحافظات النائية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمى رياضة

وحول جدول علمي رياضة يكون غدا السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء، ويوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة جبر والهندسة الفراغية، ويوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: الرياضيات التطبيقية استاتيكا، ويوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبى

 وحول جدول الثانوية العامة 2024 أدبي، فيكون غدا السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويوم السبت 29 يونيو: امتحان مادة التاريخ، ويوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الجغرافيا، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان علم النفس، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق.

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