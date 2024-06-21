الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كوريا الجنوبية تستدعى سفير روسيا لتبليغه احتجاجها على اتفاق الشراكة الاستراتيجية

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

استدعت خارجية كوريا الجنوبية، سفير روسيا في سيئول غيورغي زينوفيف لتبليغه احتجاجها على اتفاق الشراكة الاستراتيجية المبرم مؤخرا بين موسكو وبيونغ يانغ، ويتضمن الدفاع المشترك.

وأفادت المصادر الكورية، بأن سيئول ستبلغ السفير الروسي بموقفها إزاء معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعتها موسكو وبيونغ يانغ في قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأربعاء الماضي.

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البيت الأبيض: الاتفاقية بين روسيا وكوريا الشمالية يتعدى خطرها شبه الجزيرة الكورية

أي مساعدة  تعزز الإمكانات العسكرية لكوريا الشمالية تعد انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي

وصرح وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي يول، بأن أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة من شأنها تعزيز الإمكانات العسكرية لكوريا الشمالية تعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

يجدر الإشارة، إلي أن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي أعلن أن سيئول ستعيد النظر في عدم إرسالها الأسلحة لأوكرانيا في ظل الاتفاق الروسي الشمالي الجديد.

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مختص بالشأن الروسى: العقوبات الأوروبية لن تؤثر على روسيا

قلق أمريكى من تهديد روسيا بإرسال أسلحة إلى كوريا الشمالية

اعتبرت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أن عدم استبعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال أسلحة الى كوريا الشمالية "مقلق جدًا".

وأشارت الولايات المتحدة في الوقت ذاته إلى أن ذلك يهدد بـ"زعزعة استقرار شبه الجزيرة الكورية"، وفق "فرانس برس".

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قائلًا: "بأنه أمر مقلق جدًا، قد يؤدي إلى زعزعة استقرار شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف: "حسب نوع الأسلحة (التي قد ترسلها موسكو إلى بيونغ يانغ)، قد ينتهك ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي التي أيدتها روسيا بنفسها".

كان بوتين قد قال للصحفيين، خلال زيارته فيتنام: "نحتفظ بحق إرسال أسلحة إلى مناطق أخرى في العالم، مع أخذ اتفاقاتنا مع كوريا الشمالية في الاعتبار، ولا أستبعد هذا الاحتمال".

كذلك، حذّر بوتين كوريا الجنوبية من تزويد أوكرانيا بالسلاح، بعدما أعلنت سيول عن أنها ستراجع سياستها التي تمنعها من ذلك، ردًا على توقيع اتفاق دفاعي، الأربعاء، بين روسيا وكوريا الشمالية.

كوريا الجنوبية روسيا موسكو بيونغ يانغ فلاديمير بوتين كيم جونغ أون

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