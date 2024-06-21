بعد إشادة النقاد والجمهور.. تعرف على إيرادات فيلم أهل الكهف

تصدر منذ قليل فيلم "أهل الكهف" قائمة الأكثر بحثًا علي محركات البحث على الفيس بوك ومنصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد آراء النقاد والجمهور وإشاداتهم بالعمل.

إيرادات فيلم أهل الكهف

حقق الفيلم إيرادات متوسطة القيمة بناء على تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان الإيرادات اليومية لشباك التذاكر المصري، حيث حقق الفيلم مليونًا و100 ألف جنيه في ليلة الخميس.

صناع وأبطال فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، أحمد عيد، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

فيلم "أهل الكهف" مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارًا للموت.