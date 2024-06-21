الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تبكيره 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 لموظفي الدولة

مرتبات
مرتبات

بعد تبكير موعد الصرف المرتبات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تمت خلال الفترة من 9-13 يونيو الماضية، زادت تساؤلات الموظفين والمواطنين عن موعد صرف مرتبات يوليو 2024 وهل تم تبكيره أم لا؟.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

ويرصد "الدستور" في هذا التقرير التفاصيل الكاملة والمعلومات عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وهل سيتم تطبيق العلاوة الدورية والزيادة السنوية.

أعلنت وزارة المالية عن تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو بدأ من يوم الخميس الموافق 18 من الشهر نفسه، على أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام 8، 10، 11 يوليو.

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2024

وحددت وزارة المالية 5 أيام لصرف مرتبات جميع العاملين بالجهاز الاداري والقطاع العام بالدولة وتقسيم 33 وزارة وجهة حكومية علي هذه الأيام لتكون ايام 18 و21 و22 و23 و24 يوليو بهدف منع أي تزاحم او تكدس خلال عمليات الصرف.

وأعلنت وزارة المالية أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وأهابت بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 ومتأخرات الرواتب

بعد تبكيره.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

بعد تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024

بعد تبكيره 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

تطبيق الزيادة السنوية والعلاوة الدورية

وتطبق الحكومة المصرية زيادة في المرتبات سنويًٍا وذلك يكون مع بداية بكل عام المالي الجديد، وذلك يكون لأن لمادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر وذلك بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ستنص على أنه سيتم صرف علاوة دورية للموظفين بشهر يوليو من كل عام، وهي تكون زيادة ستُمنح لتحسين دخل العاملين بالدولة.

وكان رئيس الجمهورية قد أقر هذه العلاوة بشهر مارس 2024، من ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي سوا تهدف لتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، ولتخفيف لأثر الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية على كافة المواطنين.

موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2024

كما أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، على أن يتم عملية صرف المرتبات بدءًا من يوم الخميس الموافق 22 أغسطس، كما يسبقه صرف المتأخرات خلال أيام 8، 11، 12 أغسطس.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

كما حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 على أن يتم عملية صرف المرتبات بدءًا من يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، كما يسبقه صرف المتأخرات خلال أيام 8، 9، 10 سبتمبر.

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موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 ومتأخرات الرواتب

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