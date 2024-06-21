الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مايكل جاكسون يتصدر الترند فى مصر.. ما القصة؟

أسماء جلال
أسماء جلال

تصدر اسم مغني الراب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، وذلك بعدما قامت الفنانة الشابة أسماء جلال بتغيير صورتها الشخصية لصورة تدمج بين ملامحها وملامح الفنان الأمريكي الراحل ردًا على تشبيهها بملامحه في منشور ساخر.

لا أعرف من نفذ هذا ولكنى أحبه

نشرت الفنانة أسماء جلال الصورة المتداولة بالذكاء الاصطناعي، والتي جاءت ضمن حملة سلبية للسخرية منها بعد نجاحاتها الأخيرة، وقالت إنها أحبت ذلك.

وقامت "أسماء" بنشر الصورة عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلّقت: "لا أعرف من نفذ هذا، ولكني أحبه".

وغيرت أسماء جلال صورة ملفها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ووضعت الصورة المصممة التي تشبهها بمايكل جاكسون، ووضعت إيموجي قلب، كما وضعتها كصورة للملف الشخصي عبر حسابها على "إنستجرام".

 

أسماء جلال بفيلمين فى موسم عيد الأضحى 2024

وتشارك أسماء جلال في موسم عيد الأضحى بفيلمين هما "ولاد رزق 3" و"اللعب مع العيال".

وتجسد أسماء جلال دورًا رئيسيًا في فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، حيث تؤدى شخصية سيدة تدير مكان سهر وتجمعها قصة حب مع عمرو يوسف.

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، على صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، ونسرين أمين. من تأليف صلاح الجهينى، إخراج طارق العريان.

كما تشارك الفنانة أسماء جلال في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" مع الفنان محمد إمام، وتجسد شخصية فتاة بدوية تتعرف على "إمام" وتقع في حبه.

فيلم اللعب مع العيال بطولة: محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، الذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

رقص أسماء جلال بزفاف جميلة عوض 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة أسماء جلال ترقص بحفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ.

وظهرت أسماء جلال بالفيديو وهي ترقص مع العروس جميلة عوض على أنغام أغنية "أحلى واحدة" للمطرب عزيز مرقة، وسط تفاعل المتواجدين مع رقصهما.

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