لماذا تشير ألوانه.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي

الاستعلام عن نتيجة كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي يبحث عنه الكثير من المواطنين من ذوى الإعاقة، وتستعرض "الدستور" خطوات الاستعلام عن نتيجة كارت الخدمات المتكاملة وألوان الكارت والمزايا التى يقدمها.

الاستعلام عن نتيجة كارت الخدمات المتكاملة

1- الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي: من هنا.

الضغط على تبويب "خدمات ذوي الإعاقة".

اختيار "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

إدخال الرقم القومي الخاص بك.

الضغط على "استعلام".

وهناك ملاحظات يجب مراعاتها عند الاستعلام عن نتيجة كارت الخدمات المتكاملة وهي:

- تأكد من إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.

- إذا لم يتم قبول طلبك، يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل اجتماعي لتقديم طلب جديد أو الاستفسار عن سبب الرفض.

- يمكنك أيضًا تحديث بياناتك الشخصية على موقع الوزارة قبل تقديم طلبك.

2- الاستعلام عبر الخط الساخن:

الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي على الرقم 1444

إعلام الموظف برغبتك في الاستعلام عن نتيجة كارت الخدمات المتكاملة.

تقديم الرقم القومي الخاص بك للموظف.

سيقوم الموظف بالاستعلام عن نتيجة طلبك وإعلامك بها.

وهناك ملاحظات هامة يجب مراعاتها أيضا وهى..

- تأكد من وجود هاتفك المحمول معك عند الاتصال بالخط الساخن.

- قد يكون هناك ازدحام على الخط الساخن، لذا قد تضطر إلى الانتظار بعض الوقت قبل التحدث إلى موظف.

ألوان كارت الخدمات المتكاملة

تعتمد ألوان كارت الخدمات المتكاملة على درجة الإعاقة لصاحب الكارت، وذلك وفقًا لتصنيف وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، كالتالي..

اللون الأزرق: يُشير إلى الإعاقات الشديدة والإعاقات البالغة الشدة.

اللون الأخضر: يُشير إلى الإعاقات المتوسطة.

اللون البنفسجي: يُشير إلى الإعاقات البسيطة.

ويهدف هذا التصنيف بالألوان إلى تسهيل عملية تمييز وتحديد نوع ودرجة الإعاقة لصاحب الكارت، ليتمكن من الحصول على الخدمات المُناسبة له بسهولة ويسر.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

الكشف المجانى في المستشفيات لذوي الإعاقة.

الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

الإعفاء من الضرائب.

تتيح البطاقة ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.

الدمج في المعاهد والجامعات.

ميزة الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.