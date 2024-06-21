الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا تشير ألوانه.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن نتيجة كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي يبحث عنه الكثير من المواطنين من ذوى الإعاقة، وتستعرض "الدستور" خطوات الاستعلام عن نتيجة كارت الخدمات المتكاملة وألوان الكارت والمزايا التى يقدمها.

الاستعلام عن نتيجة كارت الخدمات المتكاملة

1- الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني:

  • الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي: من هنا.
  • الضغط على تبويب "خدمات ذوي الإعاقة".
  • اختيار "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  • إدخال الرقم القومي الخاص بك.
  • الضغط على "استعلام".

وهناك ملاحظات يجب مراعاتها عند الاستعلام عن نتيجة كارت الخدمات المتكاملة وهي:

- تأكد من إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.

- إذا لم يتم قبول طلبك، يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل اجتماعي لتقديم طلب جديد أو الاستفسار عن سبب الرفض.

- يمكنك أيضًا تحديث بياناتك الشخصية على موقع الوزارة قبل تقديم طلبك.

2- الاستعلام عبر الخط الساخن:

  • الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي على الرقم 1444
  • إعلام الموظف برغبتك في الاستعلام عن نتيجة كارت الخدمات المتكاملة.
  • تقديم الرقم القومي الخاص بك للموظف.
  • سيقوم الموظف بالاستعلام عن نتيجة طلبك وإعلامك بها.

وهناك ملاحظات هامة يجب مراعاتها أيضا وهى..

- تأكد من وجود هاتفك المحمول معك عند الاتصال بالخط الساخن.
- قد يكون هناك ازدحام على الخط الساخن، لذا قد تضطر إلى الانتظار بعض الوقت قبل التحدث إلى موظف.

txt

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

txt

كل تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

ألوان كارت الخدمات المتكاملة

تعتمد ألوان كارت الخدمات المتكاملة على درجة الإعاقة لصاحب الكارت، وذلك وفقًا لتصنيف وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، كالتالي..

اللون الأزرق: يُشير إلى الإعاقات الشديدة والإعاقات البالغة الشدة.
اللون الأخضر: يُشير إلى الإعاقات المتوسطة.
اللون البنفسجي: يُشير إلى الإعاقات البسيطة.
ويهدف هذا التصنيف بالألوان إلى تسهيل عملية تمييز وتحديد نوع ودرجة الإعاقة لصاحب الكارت، ليتمكن من الحصول على الخدمات المُناسبة له بسهولة ويسر.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

الكشف المجانى في المستشفيات لذوي الإعاقة.

الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

الإعفاء من الضرائب.

تتيح البطاقة ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.

الدمج في المعاهد والجامعات.

ميزة الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.

كارت الخدمات المتكاملة الكشف الطبي للمعاقين نتيجة كارت الخدمات المتكاملة مميزات كارت الخدمات المتكاملة الإعاقات ألوان كارت الخدمات المتكاملة

مواد متعلقة

قنوات الاتصال للإبلاغ عن صيدليات ترفع أسعار الأدوية بالمخالفة للقانون

ما عقوبة مخالفة تسعيرة الدواء الجبرية؟

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة

الصحة: فحص 13.6 مليون مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

مجدى يعقوب: التأمين الصحى الشامل "عظيم".. الرئيس السيسى أوجد "مشروعًا مشرفًا"

"الصحة" تكشف نتائج خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى حتى الآن

رئيس هيئة الرعاية الصحية فى جولة ليلية مفاجئة للاطمئنان على انتظام العمل بمستشفيات القناة

«الصحة» تستقبل 49 مليون و886 ألفًا زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية

الأكثر قراءة

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

استكمال محاكمة طبيب بتهمة التسبب فى وفاة زوجة عبدالله رشدى السبت

بعد وفاة 3 سيدات.. ارتفاع عدد الوفيات بين حجاج المنوفية إلى 28

تجارة الأذى فى "عظمة الكتف".. كيف يتعامل الجزارون مع "مطلب السحرة"؟

فتح باب التقدم لجوائز اليونسكو لمحو الأمية 2024

مايكل جاكسون يتصدر الترند فى مصر.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو