الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث: المرحلة الحالية من الحرب على غزة الآن تشهد ضغوطًا داخلية على نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن المرحلة الحالية للحرب على غزة هي الأكبر من حيث الضغوط المفروضة على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المستفيد الأوحد من استمرار هذه الحرب هو الائتلاف الحاكم داخل إسرائيل بزعامة "نتنياهو" تحديدًا.

مصلحة نتنياهو في إطالة أمد الحرب وفتح جبهات جديدة


وأضاف: "إطالة أمد الحرب وفتح جبهات جديدة به مصلحة للأخير، على اعتبار أنه كان يواجه أزمات داخلية وملاحقات قضائية قبل اندلاع الأزمة، فضلًا عن فشله في التعامل مع هجمات السابع من أكتوبر، وإخفاقه في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب".

تنامي الانقسامات الداخلية في إسرائيل على المستويين السياسي والأمني

وتابع: "إطالة أمد الحرب على غزة مصلحة أساسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وسط مجموعة من المتغيرات المهمة وأبرزها تنامي الانقسامات الداخلية في إسرائيل على المستويين السياسي والأمني".

وواصل: "رصدنا إعلان الجيش الإسرائيلي من طرف واحد عن هدنة تكتيكية، جنبا إلى جنب التقارير التي تفيد عن وقف الحرب في غزة خلال أسبوعين، والنصائح التي وجهها رئاسة الأركان الإسرائيلية لبنيامين نتانياهو، بإعلان الفوز في الحرب وموقفها فورا".
 

غزة قطاع غزة الحرب الإسرائيلية نتناهو إسرائيل

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