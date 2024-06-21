الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفراخ البيضاء بـ93 جنيهًا.. أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم

دواجن
دواجن

شهدت اسعار الدواجن، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء نحو 88 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 93 و100 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 129 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر  نحو قيمة 135 و140 جنيهًا، فيما سجل سعر أمهات الدواجن البيضاء نحو 85 جنيهًا على أرض المزرعة تصل للمستهلك بـ95جنيها. 

أسعار البانيه

سجل سعر البانية 180 جنيها وسجل سعر الوراك نحو 100 إلى 102 جنيه، فيما سجل سعر الكبد والقوانص الي نحو قيمة 120 جنيها، وسجل سعر كيلو الهياكل إلي نحو قيمة 65 جنيهًا.

 سعر الكتكوت اليوم

سجل سعر كتكوت أبيض شركات نحو قيمة 25 جنيهًا، وسجل سعر كتكوت ساسو قيمة 15 جنيهًا، وسجل سعر كتكوت بلدي قيمة 8 جنيهات، وسجل سعر كتكوت أبيض أهالي نحو 22 جنيهًا، وسجل سعر كتكوت رزي إلي نحو قيمة 16 جنيهًا.

كان أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن ستشهد انخفاضا في الأسعار مع تحسن حالة الجو، وانخفاض درجات الحرارة والتنسيق وزارة الكهرباء مع اتحاد الدواجن بشأن عملية تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء. 

الفراخ البيضاء ب93جنيه أسعار الدواجن الاسواق

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