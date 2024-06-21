الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسماء جلال تواجه التنمر بصورة نجم البوب مايكل جاكسون.. القصة الكاملة؟

أسماء جلال
أسماء جلال

تصدرت النجمة أسماء جلال، ترند البحث عبر الموقع الشهير “جوجل”، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تغيير صورتها الشخصية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لصورة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون.

وأثارت أسماء جلال الجدل خلال الساعات الماضية بعد أن شاركت صورة دمج فيها ملامحها مع ملامح الفنان الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، من تصميم أحد متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي.

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أسماء جلال تكشف عن شخصيتها فى "ولاد رزق 3.. القاضية"

أسماء جلال تواجه التنمر بصورة نجم البوب مايكل جاكسون

ونشرت أسماء جلال الصورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت: “لا أعرف من نفذ هذا، ولكني أحبه”، ووضعت إيموجي يضحك.

أسماء جلال تواجه التنمر بصورة نجم البوب مايكل جاكسون 
أسماء جلال تواجه التنمر بصورة نجم البوب مايكل جاكسون 

 

أسماء جلال تواجه التنمر بصورة نجم البوب مايكل جاكسون.. القصة الكاملة؟

آخر عمل فني للنجمة أسماء جلال

شاركت النجمة أسماء جلال في فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبدالعزيز، الفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

أسماء جلال تواجه التنمر بصورة نجم البوب مايكل جاكسون.. القصة الكاملة؟
أسماء جلال مايكل جاكسون الراحل مايكل جاكسون النجمة أسماء جلال التنمر

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