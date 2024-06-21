عفاف طبالة في ضيافة ورشة الزيتون الإثنين المقبل

تحل الكاتبة عفاف طبالة، في ضيافة أمسة جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، الإثنين المقبل، لمناقشة أحدث إبداعاتها، رواية “دمعة علي الموت الأول”.

تفاصيل أمسية عفاف طبالة بورشة الزيتون

ففي السابعة من مساء الإثنين المقبل، الموافق 24 يونيو الجاري، تحل الكاتبة الكبيرة عفاف طبالة، في أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، بمقرها الكائن في حزب التجمع فرع شرق القاهرة، 1 شارع محمد إبراهيم من الشهيد أحمد المنسي ــ سليم الأول سابقا ــ بجوار صيدلية جرجس وأسواق العثيم وبالقرب من قصر الطاهرة ومحطة مترو سراي القبة.

هذا ويتناول رواية “دمعة علي الموت الأول”، بالنقد والتحليل والنقاش، كل من، الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، القاص أسامة ريان، ويدير الأمسية الكاتب مجدي نصار.

وكانت رواية الكاتبة عفاف طبالة، “دمعة علي الموت الأول”، قد صدرت عن دار نهضة مصر للنشر، العام الماضي 2023، وهي العمل الثاني للكاتبة والموجه للكبار، بعد رحلة إبداعية استمرت لمدة 18 عام في الكتابة للأطفال، حصدت خلالها “طبالة” العديد من الجوائز، نذكر من بينها: جائزة سوزان مبارك، والتي حصلت عليها مرتين 2005 عن قصة “السمكة الفضية”، و2006 عن قصة “سيكا وموكا”.

كما حصلت عفاف طبالة علي، جائزة أنا ليند لكتاب العين 2011. وفي نفس العام حصلت على جائزة الشيخ زايد عن رواية “البيت والنخلة”.

جائزة اتصالات كتاب العام لرواية “عود السنابل” 2013. جائزة خليفة التربوية لرواية “فك شفرة” 2018. جائزة اتصالات لكتاب اليافعين لرواية “هروب صغير” 2021.

بالإضافة لمجموعة من التقديرات الأخري منها، شهادة تقدير من جائزة رجازي لمعرض بولونيا لكتب الأطفال عن السمكة الفضية، قائمة شرف الإيبي IBBY International Board on Books for Young People لسيكا وموكا وأنشودة العودة، القائمة القصيرة لجائزة اتصالات لدوم تاتا دوم ولأنشودة العودة وشمس.

ومما جاء في رواية الكاتبة عفاف طبالة، دمعة علي الموت الأول: "في فجر أحد الأيام طُرق باب شقة روز بصورة عنيفة حتى كاد الباب أن ينخلع فأيقظ الجميع وهم في حالة من الهلع وخاصة حسن الذي كان أول من وصل للباب وفتحه، أزاحوه بالقوة واقتحموا الشقة بدعوى التفتيش عن مسروقات، من التوتر بدأت تظهر على حسن أعراض نوبة صرع تعاوده بين الحين والآخر، انشغلت ميري بابنها، فهمت چيچي أنها المطلوبة فأرادت أن تُجَنِب ميري شرورهم وأذاهم. رجتهم أن يعطوها فرصة لاستبدال قميص النوم لتذهب معهم.