في ذكرى ميلاده.. هل عمل عبدالحليم حافظ في التلحين؟

كشف الناقد الفني محمد دياب، أهم المحطات الفنية في حياة الفنان عبدالحليم حافظ، في ذكرى ميلاده، مؤكدا أن أغنية "على قد الشوق" كانت وراء انطلاقة العندليب الحقيقية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، إن الأغنية أعقبها فيلمين أيام وليالي، وبنات اليوم، رغم أن بداياته الفنية كانت عازفا ولكن صمم حافظ عبدالوهاب على تسجيله أغنية على مسئوليته الشخصية رغم عدم اعتماده مطربا وعرفانا منه بالجميل سمي عبدالحليم حافظ على اسمه.

وكشف الناقد الفني دياب، حقيقة عمل عبدالحليم حافظ في بداية حياته ملحنا، موضحا أنه لم يعمل أأبدا في التلحين ولكنه كان عازفا على آلة الأوبوا، وهي من أصعب آلات النفخ، في فرقة عبدالحميد توفيق زكي بفرقة الأنغام الذهبية، والتي كان لها ركن أسبوعي لتقديم ٣ أغاني، وكان غنائه بالصدفة.

وعن سر نجاح عبدالحليم حافظ واستمرارية أعماله حتى بعد مرور ٤٧ عام على وفاته، أكد أنه كان صوتا للشباب وثورة يوليو، وكان لديه صدق وإحساس كبيرين، إضافة إلى الذكاء الفني الخارق الذي كان يمتلكه، وكرث حياته كاملة للفن.