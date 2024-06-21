الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في ذكرى ميلاده.. هل عمل عبدالحليم حافظ في التلحين؟

عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ

كشف الناقد الفني محمد دياب، أهم المحطات الفنية في حياة الفنان عبدالحليم حافظ، في ذكرى ميلاده، مؤكدا أن أغنية "على قد الشوق" كانت وراء انطلاقة العندليب الحقيقية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، إن الأغنية أعقبها فيلمين أيام وليالي، وبنات اليوم، رغم أن بداياته الفنية كانت عازفا ولكن صمم حافظ عبدالوهاب على تسجيله أغنية على مسئوليته الشخصية رغم عدم اعتماده مطربا وعرفانا منه بالجميل سمي عبدالحليم حافظ على اسمه.

وكشف الناقد الفني دياب، حقيقة عمل عبدالحليم حافظ في بداية حياته ملحنا، موضحا أنه لم يعمل أأبدا في التلحين ولكنه كان عازفا على آلة الأوبوا، وهي من أصعب آلات النفخ، في فرقة عبدالحميد توفيق زكي بفرقة الأنغام الذهبية، والتي كان لها ركن أسبوعي لتقديم ٣ أغاني، وكان غنائه بالصدفة.

وعن سر نجاح عبدالحليم حافظ واستمرارية أعماله حتى بعد مرور ٤٧ عام على وفاته، أكد أنه كان صوتا للشباب وثورة يوليو، وكان لديه صدق وإحساس كبيرين، إضافة إلى الذكاء الفني الخارق الذي كان يمتلكه، وكرث حياته كاملة للفن.

عبدالحليم حافظ العندليب العندليب والتلحين بدايات عبدالحليم حافظ انطلاقة عبدالحليم حافظ

مواد متعلقة

المفوض العام لأونروا يكشف حقيقة الهدنة التكتيكية التى أعلنتها إسرائيل فى جنوب غزة

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: لا كلمات فى قاموس الإنسانية تعبّر عن مأساة غزة

إعلام إسرائيلى: وقف الحرب فى غزة وإطلاق سراح المحتجزين شرطان أساسيان للتوصل إلى اتفاق على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

"أونروا": قتلانا فى الحرب الإسرائيلية الأكبر فى تاريخ الأمم المتحدة

لماذا يرفض نتنياهو ضم "بن غفير" إلى مجلس الحرب الجديد؟

إعلام إسرائيلى: مجلس الحرب الجديد يضم وزيرى الدفاع والشئون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومى

القاهرة الإخبارية: نتنياهو سيشكل مجلسًا جديدًا محدودًا بديلًا عن مجلس الحرب الملغى

مسئول أمنى إسرائيلى: من المستحيل الاتفاق على ضم بن غفير للحكومة

الأكثر قراءة

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب في مشاجرة بمرسى مطروح

رفع 6 أطنان قمامة من شوارع الغربية

الأهلى يسعى لعبور عقبة الداخلية لمواصلة مطاردة بيراميدز على قمة الدورى

تحرير 21 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية فى الغربية

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعي وبناء مخالف بمراكز الغربية

تجريد من الكهنوتية.. هل يعاقب البابا تواضروس القس دوماديوس حبيب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية