أكد عدم رصد أى حالات تعدٍ خلال العيد.. وزير الرى يتابع حالة مجرى نهر النيل

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من السيد المهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه يستعرض حالة مجري نهر النيل وفرعيه خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وتقارير المرور الدورية لمسئولى حماية نهر النيل لرصد أي متغيرات تطرأ على مجرى النهر، نتيجة أي تعديات واتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها.

وأوضح أن المرور الميداني والمتابعة المستمرة لإدارات القطاع خلال الفترة الماضية أظهر استقرار الأوضاع وسلامة الجسور ومجري نهر النيل، كما لم يتم رصد أي حالات تعد خلال هذه الفترة نتيجة للمتابعة الجادة والمتواصلة من مسئولى القطاع فى كافة المواقع.

تواصل أعمال التطهير ونزع الحشائش

فيما تواصلت أعمال التطهير ونزع الحشائش ومقاومة ورد النيل على امتداد مجرى النهر وفرعيه وتحت إشراف الإدارات العامة لحماية نهر النيل، حيث شهدت هذه الفترة تواجد وعمل مكثف للمعدات والحفارات المحملة علي صنادل تجاوز عددها اليومي 50 حفارا، تواجدت في أماكن متنوعة خاصة بفرعي دمياط ورشيد والقاهرة الكبرى وأمام قناطر الدلتا.



كان الدكتور سويلم قد أصدر توجيهات مشددة بالمتابعة المستمرة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجرى، لوأد أي محاولة للتعدي فى مهدها، وقبل تفاقمها للحفاظ علي مجري النيل وفرعيه من التعديات.