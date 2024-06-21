"الأونروا" تكشف لـ"القاهرة الإخبارية" تفاصيل حرمان 600 ألف طالب من التعليم جراء الحرب

قالت إيناس حمدان مدير مكتب الإعلام بالأونروا، إن المساعدات الإغاثية تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بكميات شحيحة، لافتة إلى أن الأونروا تطالب منذ أسابيع بتسهيل دخول الإمدادات، وهي إمدادات أساسية ضرورية.

وأضافت خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنها تتحدث عن أدوية ومستلزمات طبية ضرورية، ومياه نظيفة ومواد إغاثية تخص المأوى، والوقود، مؤكدة أن الوقود لا يكفي لتشغيل المنشآت والمركبات.

600 ألف طالب وطالبة في غزة حرموا من العام الدراسي

وأوضحت أن 600 ألف طالب وطالبة حرموا من العام الدراسي، جراء الحرب على قطاع غزة التي تدخل شهرها التاسع، ولا توجد خدمات تعليمية.

الأونروا لم تعد تقدم خدمات تعليم، لأن الأولوية لخدمات إغاثة

وتابعت أن الأونروا لم تعد تقدم خدمات تعليم، لأنها تقدم خدمات إغاثة، منوهة أن هذا الأمر سيؤدي لغلق جيل ضائع.

ولفتت إلى أن العودة لقديم الخدمات يتطلب إيقاف الحرب، مردفة: "نتمنى تنتهي الحرب لنطبق الخطط التعليمية ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه".