الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ45 مليار جنيه الأحد المقبل

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري، بعد غد الأحد 23 يونيو، أول أيام عمل بالبنوك، والعودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل الطرح 

يشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.
ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 25 مليارًا في 24-12-2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 20 مليار جنيه في 24-6-2025.

عطاءات أدوات الدين الحكومي

يطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 /2024.

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