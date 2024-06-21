حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر.. توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الجمعةفي مصر

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس الجمعة ستستمر في الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء البلاد، حار على السواحل الشمالية، أما عن حالة الطقس ليلا فهو مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد في بيانها وجود نشاط الرياح المعتدلة، على أغلب الانحاء.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

المتوقع أن يشهد طقس اليوم الجمعة استقرارًا في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الأمواج بين متر و1.75 في البحر المتوسط، بينما يكون ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر بين متر و2.5 مترا.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

حالة الطقس غدًا

من المتوقع وجود نشاط محدود للرياح على أغلب الانحاء وخاصة على المناطق المكشوفة.

حالة البحر المتوسط:

وأفادت الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة البحر المتوسط، أنه من المتوقع أن تكون معتدله مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

وأضافت الأرصاد الجوية، تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم الجمعة

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

الأرصاد تحذر من حالة الطقس، أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها بمقدار يتراوح بين 2 إلى 3 درجات، وذلك بدءًا من يوم الجمعة وحتى يوم الأربعاء الذي يليه.

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون حارًا جدًا خلال النهار في معظم المناطق، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة في جنوب سيناء والصعيد.

أما في الليل، فيسود طقس معتدل في شمال البلاد، ويميل للحرارة في جنوبها.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

يشهد طقس الإسكندرية، ارتفاعًا في درجة الحرارة والتي وصلت إلى 29 درجة، مع توقعات باستمرار ارتفاعها خلال ساعات الظهيرة، حتى تصل إلى 33 درجة، وسجلت نسبة الرطوبة 66 %، وسرعة رياح 13 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، بدء فصل الصيف فلكيًا، حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام ببدأ فصل الصيف والذي يستمر قرابة الثلاثة أشهر.