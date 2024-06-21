الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكم على "إنجي حمادة" و"كروان مشاكل" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء غدا

إنجي حمادة-كروان
إنجي حمادة-كروان مشاكل

تصدر محكمة جنح الاقتصادية، غدا السبت، الحكم على سماح مصطفى والمعروفة بـ"إنجي حماده"، و"كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وألقي القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

وكانت أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كروان مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور، وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".

محكمة جنح الاقتصادية سماح مصطفى انجي حمادة كروان مشاكل خادشة للحياء نشر فيديوهات

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