40 درجة ورطوبة 85%.. "الأرصاد": أسبوع شديد الحرارة بفعل منفخض الهند الموسمى

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمُذاع على شاشة القناة الأولى، إن البلاد ستشهد اليوم طقسًا شديد الحرارة يسود على أغلب الأنحاء، مع استمرار للارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات خلال فترة النهار.

العظمى اليوم على القاهرة الكبرى ٣٨ درجة مئوية

وتابعت: "الارتفاعات بقيم درجات الحرارة اليوم في المحافظات الشمالية سيكون غير ملحوظ نظرًا لتأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يفقد جزءًا من حرارته بمروره على البحر المتوسط، وفي نفس الوقت يحمل كميات كبيرة من بخار الماء ما يتسبب في إحساس عال بالرطوبة في الجو، وبالتالي مزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة".

أوضحت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستصل إلى 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وإحساس المواطنين بها سيتجاوز هذا الرقم نتيجة الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة والتي تتجاوز 85%، متابعة أن الأماكن السياحية تجاوزت فيها نسبة الرطوبة 95%، فيما تنخفض نسبة الرطوبة في جنوب البلاد التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 45 درجة مئوية.

أكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تحسن الأجواء ليلا، في ظل اختفاء أشعة الشمس ووجود نشاط للرياح والتي تصل سرعتها من 30 إلى 35 كم/الساعة، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى آخر الأسبوع، والذي تصل فيه درجات الحرارة إلى ذروتها في منتصف الأسبوع، إلى 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.