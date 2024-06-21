فرنسا تواجه هولندا فى غياب مبابى.. وأوكرانيا تسعى لأول فوز ضد سلوفاكيا

يصطدم منتخب فرنسا بنظيره هولندا في قمة نارية تُقام على ملعب "ريد بول أرينا"، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024".

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية لوضع قدمًا في الأدوار الإقصائية، وحسم بطاقة التأهل مبكرًا، أملًا في الوصول إلى أبعد نقطة في المشوار الأوروبي ومحاولة التتويج باللقب في نسخته الحالية.

ويسعى منتخب فرنسا، بقيادة المدرب ديدييه ديشامب، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، من أجل تصدر المجموعة الرابعة، ومحاولة تخطي عقبة دور المجموعات.

ويدخل منتخب فرنسا مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على النمسا بهدف نظيف، ماكسيماليان فوبر بالخطأ في مرماه، بأسيست من النجم كيليان مبابى.

ومن المرجح أن يفتقد المنتخب الفرنسي لخدمات نجمه كيليان مبابي، بعد إصابته الخطيرة بكسر في الأنف، والتي تعرّض لها في المباراة الماضية أمام النمسا، حيث أشارت التقارير الصحفية إلى حاجته للخضوع لعملية جراحية.

في المقابل، يأمل منتخب هولندا في تحقيق نتيجة إيجابية أيضًا وحصد الثلاث نقاط، في محاولة لخطف بطاقة التأهل للدور التالي من يورو 2024 بشكل مبكر.

ويخوض المنتخب الهولندي هذا اللقاء منتعشًا، بعد الفوز على بولندا بهدفين مقابل هدف في مستهل مشوارهما ببطولة يورو 2024.

ويتواجد منتخبا فرنسا وهولندا في المجموعة الرابعة من بطولة يورو 2024، والتي تضم منتخبي بولندا والنمسا.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي منتخب بولندا بنظيره النمسا، على "الملعب الأولمبي ببرلين"، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز الأول لهما ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعد أداء مُخيّب للآمال في بداية مشوارهما ببطولة يورو 2024، أملًا في تخطي عقبة دور المجموعات وتعزيز فرصهما في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من النسخة الحالية للمسابقة الأوروبية، كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

منتخب أوكرانيا يسعى لأولى انتصاراته في يورو 2024

وفي مباراة قوية أخرى، يواجه منتخب أوكرانيا نظيره سلوفاكيا على ملعب "مركور شبيل أرينا"، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة يورو 2024.

ويأمل منتخب أوكرانيا في تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعد الهزيمة المفاجئة والقاسية على يد رومانيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من بطولة يورو 2024.

من جانبه، يريد منتخب سلوفاكيا، في مواصلة تحقيق المفاجآت وحصد ثلاث نقاط جديدة، بعدما تغلّب على بلجيكا بهدف نظيف، سجله إيفان سكرانز بشكل مبكر في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء.

ويقع منتخبا أوكرانيا وسلوفاكيا في المجموعة الخامسة من منافسات بطولة أمم أوروبا، رفقة منتخبي بلجيكا ورومانيا.