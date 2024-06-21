غير شعاره.. "جوجل" يحتفل بـعيد الأب

احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" اليوم الجمعة، بـ عيد الأب الموافق 21 يونيو من كل عام، وقام بتغيير واجهته الرسمية المعتادة برسومات معبرة عن العلاقة الجيدة بين الآباء والأبناء.

يوم سنوي في دول الغرب تقديرا لدور الأب في المجتمع

يعد عيد الأب يوما سنويا في دول الغرب تقديرا لدور الأب في المجتمع حيث يمكن لأفراد الأسرة الاحتفال في إطار أسرى وإحضار لعد الهدايا الرمزية للتعبير عن مدى مشاعر الأبناء تجاه الأباء في هذا اليوم تقديرا لما يفعله يوميا من أجلهم.

في هذا اليوم يعترف الناس بالتضحيات التي قدمها والدهم

ويتم الاحتفال بـ عيد الأب سنويًا في جميع أنحاء العالم لتكريم الآباء، وتقدير وجودهم في حياتنا وفي هذا اليوم، يعترف الناس بالتضحيات التي قدمها والدهم - سواء كان والدهم، أو زوج الأم، أو الجد، أو العم، أو الأخ، أو الوصي - لتشكيل مستقبلهم.

يغير شعاره.. جوجل يحتفل بـ عيد الأب

وتعد هذه المناسبة يوم لشكرهم من خلال القيام بإيماءات لا تُنسى مثل ترتيب حفلة مفاجئة، أو صنع هدايا مصنوعة يدويًا، أو طهي وجبتهم المفضلة أو اصطحابهم في رحلة وتحتفل العديد من الدول، لتعزيز أهمية العلاقة بين الأب والطفل من خلال تكريم الرجال الذين لعبوا دورًا مهمًا في حياتنا والاحتفال بهم.

يغير شعاره.. جوجل يحتفل بـ عيد الأب

يغير شعاره.. جوجل يحتفل بـ عيد الأب

يغير شعاره.. جوجل يحتفل بـ عيد الأب

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأب