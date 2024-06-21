الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غير شعاره.. "جوجل" يحتفل بـعيد الأب

جوجل يحتفل بـ عيد
جوجل يحتفل بـ عيد الأب

احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" اليوم الجمعة،  بـ عيد الأب الموافق 21 يونيو من كل عام، وقام بتغيير واجهته الرسمية المعتادة برسومات معبرة عن العلاقة الجيدة بين الآباء والأبناء.

 يوم سنوي في دول الغرب تقديرا لدور الأب في المجتمع 

يعد عيد الأب يوما سنويا في دول الغرب تقديرا لدور الأب في المجتمع حيث يمكن لأفراد الأسرة الاحتفال في إطار أسرى وإحضار لعد الهدايا الرمزية للتعبير عن مدى مشاعر الأبناء تجاه الأباء في هذا اليوم تقديرا لما يفعله يوميا من أجلهم.

txt

بمناسبة عيد الأب.. كيت ميدلتون تنشر رسالة خاصة لزوجها الأمير ويليام

في هذا اليوم يعترف الناس بالتضحيات التي قدمها والدهم 

ويتم الاحتفال بـ عيد الأب سنويًا في جميع أنحاء العالم لتكريم الآباء، وتقدير وجودهم في حياتنا وفي هذا اليوم، يعترف الناس بالتضحيات التي قدمها والدهم - سواء كان والدهم، أو زوج الأم، أو الجد، أو العم، أو الأخ، أو الوصي - لتشكيل مستقبلهم. 

يغير شعاره.. جوجل يحتفل بـ عيد الأب 

وتعد هذه المناسبة يوم لشكرهم من خلال القيام بإيماءات لا تُنسى مثل ترتيب حفلة مفاجئة، أو صنع هدايا مصنوعة يدويًا، أو طهي وجبتهم المفضلة أو اصطحابهم في رحلة وتحتفل العديد من الدول، لتعزيز أهمية العلاقة بين الأب والطفل من خلال تكريم الرجال الذين لعبوا دورًا مهمًا في حياتنا والاحتفال بهم.

يغير شعاره.. جوجل يحتفل بـ عيد الأب 
يغير شعاره.. جوجل يحتفل بـ عيد الأب 
يغير شعاره.. جوجل يحتفل بـ عيد الأب 

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأب

  • كل عام وأنت بخير يا أجمل أب في هذا العالم.
  • كل عام وأنت أساس هذا البيت وهذه الأسرة.
  • كل عام وأنا أفتخر بك، وأدعو لك بكل الخير.
  • أبي الغالي كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة.
  • الله لا يحرمني حنانك وقلبك الأبيض يا أبي الحبيب.
  • حفظك الله ورعاك، ورزقك الصحة والعافية.
عيد الأب جوجل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأب يوم الأب تفاصيل عيد الأب

مواد متعلقة

أخبار فاتتك|بدء امتحانات المواد المضافة لمجموع الثانوية العامة غدا.. والزمالك يواجه فاركو الليلة

تزامنا مع فصل الصيف.. 10 طرق تخلصك من العرق المفرط

كيف تفاعل رواد "السوشيال ميديا" مع فيديوهات هروب الأضحية؟ (صور)

تروح فين في رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2024

يعزز الخصوبة.. فوائد شرب ماء لبان الذكر

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس رابع يوم العيد 19 يونيو 2024

5 نصائح للتعامل مع مشاكل الشعر في فصل الصيف 2024

لإزالة السموم.. أشهر طرق "الديتوكس" لتعزيز الجهاز المناعى

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

تجريد من الكهنوتية.. هل يعاقب البابا تواضروس القس دوماديوس حبيب؟

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 21-6-2024 فى البنوك 

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-6-2024 والقنوات الناقلة

أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

دعاء الصباح اليوم الجمعة 21 يونيو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية