الأهلى يسعى لعبور عقبة الداخلية لمواصلة مطاردة بيراميدز على قمة الدورى

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى، نظيره الداخلية في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل المارد اللقاء منتعشًا بعد تحقيقه العلامة الكاملة في لقائي فاركو والاتحاد السكندري والزحف نحو استعادة الصدارة، بعد وصوله للنقطة 39 جمعها من 17 مباراة.

في المقابل يدخل الداخلية المباراة وهو يتذيل جدول ترتيب دوري نايل برصيد 15 نقطة، من 25 مباراة خاضها، وكان آخرها الخسارة أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كولر يؤكد للاعبي الأهلي صعوبة مواجهة الداخلية

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من لقاء الداخلية، أكد خلالها أن المباراة ليست سهلة وصعبة جدا رغم أن المنافس يعاني شبح الهبوط.

وأكد كولر خلال محاضرته الفنية للاعبين أن تلك المباريات صعبة خاصة أن الدوافع لدى المنافس تزيد علي أي لقاء آخر، خاصة أنه يواجه بطل إفريقيا والدوري وهي فرصة للاعبيه لتسويق أنفسهم وسوف يؤدون بكل طاقتهم خلال اللقاء.

وحذر المدير الفني لاعبيه من الاستهتار بالمنافس وأنه سيعاقب أي لاعب مستهتر بالاستبعاد من حساباته الفنية لنهاية الموسم، ولا بد من التعامل مع اللقاءات المقبلة على أنها مباريات كؤوس في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز على صدارة الدورى.

قائمة الأهلى لمواجهة الداخلية في الدورى

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، أحمد عبد القادر، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا.

وفي الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، وأنتوني موديست.