الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى يسعى لعبور عقبة الداخلية لمواصلة مطاردة بيراميدز على قمة الدورى

الأهلي
الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى، نظيره الداخلية في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة  الـ12 من عمر مسابقة الدورى الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل المارد اللقاء منتعشًا بعد تحقيقه العلامة الكاملة في لقائي فاركو والاتحاد السكندري والزحف نحو استعادة الصدارة، بعد وصوله للنقطة 39 جمعها من 17 مباراة.

في المقابل يدخل الداخلية المباراة وهو يتذيل جدول ترتيب دوري نايل برصيد 15 نقطة، من 25 مباراة خاضها، وكان آخرها الخسارة أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كولر يؤكد للاعبي الأهلي صعوبة مواجهة الداخلية

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من لقاء الداخلية، أكد خلالها أن المباراة ليست سهلة وصعبة جدا رغم أن المنافس يعاني شبح الهبوط.

وأكد كولر خلال محاضرته الفنية للاعبين أن تلك المباريات صعبة خاصة أن الدوافع لدى المنافس تزيد علي أي لقاء آخر، خاصة أنه يواجه بطل إفريقيا والدوري وهي فرصة للاعبيه لتسويق أنفسهم وسوف يؤدون بكل طاقتهم خلال اللقاء.

وحذر المدير الفني لاعبيه من الاستهتار بالمنافس وأنه سيعاقب أي لاعب مستهتر بالاستبعاد من حساباته الفنية لنهاية الموسم، ولا بد من التعامل مع اللقاءات المقبلة على أنها مباريات كؤوس في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز على صدارة الدورى.

 قائمة الأهلى لمواجهة الداخلية في الدورى 

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، أحمد عبد القادر، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا.

وفي الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، وأنتوني موديست.

الاهلى الداخلية الدوري كولر بيراميدز صدارة الدورى قائمة الأهلي

مواد متعلقة

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعي وبناء مخالف بمراكز الغربية

تعرف على حكم مباراة الأهلى والداخلية بدورى النيل.. الليلة

رغم وجوده فى قائمة الأهلى لمواجهة الداخلية.. تفاصيل مشاجرة إمام عاشور

عاجل.. الأهلى يكشف لـ"الدستور" سبب استبعاد محمد الشناوى من مباراة الداخلية

أزمات الأهلى لا تنتهى.. فرد أمن يحرر محضرًا ضد إمام عاشور بعد «خناقة المول»

لاعبو الأهلى يتبرعون بجزء من رواتبهم لأسر مشجعتى النادى

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

تجريد من الكهنوتية.. هل يعاقب البابا تواضروس القس دوماديوس حبيب؟

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 21-6-2024 فى البنوك 

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-6-2024 والقنوات الناقلة

أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

دعاء الصباح اليوم الجمعة 21 يونيو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية