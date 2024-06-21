الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي شاب مصرعه اليوم الجمعة، إثر إصابته في مشاجرة بمنطقة الكيلو 3 بمدينة مرسى مطروح، وجرى على الفور نقله إلى مستشفى مطروح العام.


استقبل مستشفى مطروح العام "بلال، م" يبلغ من العمر 30 عاما، مصابا بطعن نافذ بالصدر من الجانب الآيسر، وأجري له إنعاش قلبي رئوي ولم يستجب وتوفي، وجرى التحفظ عليه في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

وفي سياق آخر، كان قد استقبل الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أعضاء الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة لتفقد مستشفيات المحافظة لتقديم الدعم اللازم والوقوف على مدى استعداد مختلف المنافذ الصحية بمطروح، تزامنًا مع تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال فترة عيد الأضحى المبارك وقدوم موسم الإجازات الصيفة، حيث زيادة أعداد المترددين على المحافظة.

بحث احتياجات المستشفيات

قامت اللجنة بالمرور على مستشفيات مطروح العام ورأس الحكمة للإغاثة والطوارئ والضبعة المركزى ومارينا المركزى والحمام المركزى، لبحث احتياجات المستشفيات ولمتابعة انتظام سير العمل، والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توافر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفيات لحالات الطوارئ والحوادث. 

بدأت اللجنة جولتها بالمرور على مستشفى مطروح العام، وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ والذى يعمل بعدد 23 سريرًا لاستقبال الطوارئ والحوادث وقسم العناية المركزة كبار الذى يعمل بطاقة استيعابية 24 سريرًا وقسم العناية المركزة أطفال الذى يعمل بطاقة استيعابية 5 أسرة والحضانات وعددها 16 حضانة، ووحدة الغسيل الكلوى التى تعمل بطاقة عددية 44 ماكينة غسيل كلوى، وقسم العمليات بعدد 6 غرف عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة وقسم الأشعة والذى تتوافر به خدمات (الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والموجات الصوتية والأشعة العادية والأيكو والمناظير)، بالإضافة إلى تنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية 6600 لتر مكعب، والمعمل وبنك الدم الخاص بالمستشفى وجميع أقسام الداخلى بالمستشفى. 

مصرع شاب مشاجرة مستشفى مطروح العام مدينه مرسي مطروح مطروح

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