كوريا الجنوبية تستدعى السفير الروسى لديها للاحتجاج على معاهدة بين بيونج يانج وموسكو

استدعت كوريا الجنوبية السفير الروسي لديها للاحتجاج على معاهدة بين بيونجيانج وموسكو، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

الولايات المتحدة تدعم تحركات كوريا الجنوبية ردًا على الاتفاق بين بيونج يانج وموسكو

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الكوري الجنوبي، قد أدانا المعاهدة الجديدة بين روسيا وكوريا الشمالية باعتبارها تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".