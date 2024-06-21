الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار فاتتك|بدء امتحانات المواد المضافة لمجموع الثانوية العامة غدا.. والزمالك يواجه فاركو الليلة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

بدء امتحانات المواد المضافة لمجموع الثانوية العامة غدًا باللغة العربية

تبدأ غدًا السبت 22 يونيو الجاري امتحانات المواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية، حيث يؤدي الطلاب الامتحان بداية من التاسعة صباحًا ولمدة 3 ساعات.

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أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 21- 6 -2024 فى بورصة الدواجن

استقرت أسعار الطيور عند التراجعات الطفيفة التي سجلتها منذ بداية الأسبوع الجاري، والتي وصلت إلى 3 جنيهات في أسعار الفراخ البيضاء والتي استقرت عند  ٨٥ جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين فى قطاع غزة إلى 152 شهيدا منذ بدء العدوان

ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي، في السابع من أكتوبر الماضي إلى 152 شهيدا.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 152 بعد ارتقاء الصحفي سليم الشرفا جراء قصف الاحتلال لغرب مدينة غزة.

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دورى نايل.. الزمالك فى مهمة صعبة أمام فاركو بسبب الغيابات والابتعاد عن المنافسة

يخوض الزمالك مواجهة صعبة أمام فاركو في السابعة مساء اليوم الجمعة، باستاد المقاولون في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر لمسابقة دوري نايل.

المباراة تأتي في توقيت صعب بالنسبة للزمالك لعدة أسباب في مقدمتها الهزيمة أمام المصري يوم الإثنين الماضي وارتفاع عدد النقاط التي فقدها الفريق إلى 26 نقطة مقابل 12 نقطة فقدها الأهلي و13 نقطة فقدها بيراميدز.

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عاجل.. تسريبات تكشف نتائج خطيرة لتحقيقات إسرائيل بشأن 7 أكتوبر

يتوقع أن يكشف الجيش الإسرائيلي في منتصف يوليو المقبل عن نتائج تحقيقاته بشأن أحداث 7 أكتوبر؛ إلا أن تسريبات من وسائل إعلام عبرية كشفت عن نتائج خطيرة لهذه التحقيقات.

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أسعار الفراخ الثانوية العامة إسرائيل قطاع غزة امتحانات

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