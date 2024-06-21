بالتزامن مع ذكرى سيامته.. أبرز المعلومات عن البطريرك يوسف العبسي

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم الجمعة، بذكرى التجليس البطريركي للبطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عنه

من هو البطريرك يوسف العبسي ؟

