الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الولايات المتحدة تدعم تحركات كوريا الجنوبية ردًا على الاتفاق بين بيونج يانج وموسكو

بلينكن
بلينكن

أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الكوري الجنوبي المعاهدة الجديدة بين روسيا وكوريا الشمالية باعتبارها تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

 

الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ تدابير مختلفة للرد على هذا التهديد

وقال بلينكن، إن الولايات المتحدة تدعم تحركات كوريا الجنوبية ردًا على الاتفاق بين كوريا الشمالية وروسيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ تدابير مختلفة للرد على التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية وروسيا.

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بلينكن روسيا القاهرة الإخبارية كوريا الشمالية وروسيا الولايات المتحدة تحركات كوريا الجنوبية

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