الولايات المتحدة تدعم تحركات كوريا الجنوبية ردًا على الاتفاق بين بيونج يانج وموسكو

أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الكوري الجنوبي المعاهدة الجديدة بين روسيا وكوريا الشمالية باعتبارها تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ تدابير مختلفة للرد على هذا التهديد

وقال بلينكن، إن الولايات المتحدة تدعم تحركات كوريا الجنوبية ردًا على الاتفاق بين كوريا الشمالية وروسيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ تدابير مختلفة للرد على التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية وروسيا.

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