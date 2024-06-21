الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 21 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في الغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

رصدت حملة من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وتمكنت من تحرير 21 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز السياحى والخبز البلدي والبيع بأزيد من التسعيرة، في مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة.

 أبرز المخالفات التي تم ضبطها

وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز السياحية والبلدية فى مراكز ومدن المحافظة، وحررت 21 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق المواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة مؤخرًا من قبل الحكومة والبيع بأزيد من التسعيرة، وتخزين دقيق مدعم، وأُحيلوا إلى النيابة.

ضبط صاحب مخبز استولى على 20 جوال دقيق مدعم في المحلة الكبرى

كما تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز في مركز المحلة الكبرى، استولى على 20 جوال دقيق بلدي مدعم، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، والتربح ماليًا دون حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية بمركز المحلة الكبرى، من ضبط صاحب مخبز استولى على 20 جوال دقيق مدعم، زنة الجوال الواحد 50 كيلوجرامًا، حيث بلغ وزن الدقيق المضبوط 1 طن، من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

أوزان الخبز السياحى والخبز البلدي وكيل وزاره التموين بالغربيه أزيد من التسعيرة وتخزين دقيق مدعم وأ حيلوا إلى النيابة عدم الأعلان عن الأسعار المقررة مؤخر ا

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