الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 6 أطنان قمامة من شوارع الغربية

نظافة
نظافة

واصلت محافظة الغربية، حملاتها اليومية للتخلص من التراكمات والمخلفات في المحافظة، فقد تم رفع ما يقدر بـ5850 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة خلال فترة قدرت بـ24 ساعة فقط، وذلك خلال رابع أيام عيد الأضحي المبارك.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات في المحافظة بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وقال إن جميع مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية سخرت كل المعدات المتاحة لهم لدعم هذه الحملات، وتم رفع القمامة والأتربة والمخلفات من الشوارع والطرق، ما أسهم في تحسين المظهر العام للمحافظة.

حملات للقضاء على جميع بؤر القمامة

وشدد رحمي على استمرار هذه الحملات للقضاء على جميع بؤر القمامة وتحسين النظافة العامة في المحافظة، وأكد أن هذه الجهود ستسهم في إعادة الواجهة الحضارية للقرى والمراكز والمدن، بالإضافة إلى توفير بيئة صحية للمواطنين، وشدد على أهمية التعامل مع مشكلة البيئة، مشيرا إلى أنه إذا لم ننتبه لهذه المشكلة، فإنها ستؤدي إلى كارثة تهدد حياة البشرية على الأرض. 

وعلى صعيد منفصل، تابع محافظ الغربية، أعمال النظافة والتعقيم والتطهير الشاملة التي شهدتها مجازر محافظة الغربية، عقب الانتهاء من أعمال ذبح الأضاحي أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد أن المجازر قد انتهت أمس من ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وقدمت المجازر كل الخدمات من كشف ظاهري على المواشي، وأعمال الذبح، وكشف على اللحوم، والتطهير قبل وبعد أعمال الذبح مجانًا.

من جهته، قال الدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطري، إن المجازر استقبلت ١١٨٦ رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن المجازر بدأت من اليوم استقبال الماشية الخاصة بالجزارين لذبحها طبقًا للنظام المتبع يوميًا قبل أيام العيد.

التراكمات القمامة والتراكمات والأتربة المراكز والمدن والأحياء طارق رحمي محافظ الغربية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات جميع مجالس المدن والأحياء

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