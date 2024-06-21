على فرج وطارق مؤمن يتأهلان لنصف نهائى بطولة العظماء الثمانية للاسكواش

واصل طارق مؤمن التألق فى بطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2023-2024، ويحقق فوزًا كبيرًا على السوبرمان النيوزلندى بول كول بنتيجة 2-0، وكانت نتيجة الأشواط 11-6، 11-3 - "17 دقيقة"

وحصل طارق الفوز على 4 نقاط كاملة يرفع بها رصيده إلى 9 نقاط يتصدر المجموعة B، ويتأهل إلى الدور نصف نهائى لمواجهة ثانى المجموعة A.

بذلك يصبح السوبرمان بول كول فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ويواجه نجمنا علي فرج فى نصف النهائى.

واحتل مازن هشام المركز الثالث فى المجموعة برصيد 7 نقاط.

ويأتى فى المركز الأخير بطل العالم وأفضل لاعب عن موسم 2023-2024 البيروفى دييجو الياس بدون نقاط.

جانب من الحدث

وأعلن بطل العالم والمصنف الرابع لبطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals البيروفى دييجو الياس انسحابه من مباراته أمام بطلنا مازن هشام المصنف السادس قبل اللقاء بدعوى الإصابة.

بذلك يحصل مازن على 4 نقاط كاملة ترفع رصيده إلى 7 نقط تضعه فى المركز الثاني للمجموعة B.

واعتذر محمد الشوربجى عن اللعب أمام علي فرج فى الجولة الثالثة لبطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals بداعي الإصابة.

وبذلك يتصدر علي المجموعة Aبالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بعد فوزه فى اللقاءات الثلاث بنتيجة 2-0.

ويتبقى تحديد صاحب المركز الثانى للمجموعة بعد المباراة الأخيرة اليوم بين نجمينا مصطفى عسل وكريم عبد الجواد.

وانطلقت، مساء أول أمس الأربعاء، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية، التى تستضيفها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد آخر بطولة فى موسم الاسكواش الجارى، خلال الفترة بين 18 إلى 23 يونيو الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 200 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتشهد البطولة مشاركة 9 مصريين فى هذه النسخة، وهم نور الشربينى، نوران جوهر، هانيا الحمامي، نور الطيب، علي فرج، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، مازن هشام وطارق مؤمن.

ويشارك في البطولة 16 لاعبًا بواقع 8 سيدات و8 رجال، هما الأعلى في التصنيف العالمي، وجاءت قرعة دور المجموعات بالبطولة كالتالي..

السيدات

المجموعة A: نور الشربينى، الأمريكية أوليفيا ويفر، البلجيكيتين نيلى وتينى جيليس.

فى مجموعة B: نوران جوهر، هانيا الحمامي، الإنجليزية جورجينا كينيدى، نور الطيب.

الرجال

وتضم المجموعة A كل من: علي فرج، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، محمد الشوربجى.

وفى مجموعة B: النيوزلندى بول كول، والبيروفى دييجو إلياس، مازن هشام وطارق مؤمن.

وتحمل نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا لقب البطولة عن النسخة الماضية، بينما يحمل مصطفى عسل المصنف الثاني للرجال لقب البطولة عن الموسم الماضي.