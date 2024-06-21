الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

على فرج وطارق مؤمن يتأهلان لنصف نهائى بطولة العظماء الثمانية للاسكواش

علي فرج
علي فرج

واصل طارق مؤمن التألق فى بطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2023-2024، ويحقق فوزًا كبيرًا على السوبرمان النيوزلندى بول كول بنتيجة 2-0، وكانت نتيجة الأشواط 11-6، 11-3  - "17 دقيقة"

وحصل  طارق الفوز على 4 نقاط كاملة يرفع بها رصيده إلى 9 نقاط يتصدر المجموعة B، ويتأهل إلى الدور نصف نهائى لمواجهة ثانى المجموعة A.

بذلك يصبح السوبرمان بول كول فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ويواجه نجمنا علي فرج فى نصف النهائى.

واحتل مازن هشام المركز الثالث فى المجموعة برصيد 7 نقاط.

ويأتى فى المركز الأخير بطل العالم وأفضل لاعب عن موسم 2023-2024 البيروفى دييجو الياس بدون نقاط.

جانب من الحدث

وأعلن بطل العالم والمصنف الرابع لبطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals  البيروفى دييجو الياس انسحابه من مباراته أمام بطلنا مازن هشام المصنف السادس قبل اللقاء بدعوى الإصابة. 

بذلك يحصل مازن على 4 نقاط كاملة ترفع رصيده إلى 7 نقط تضعه فى المركز الثاني للمجموعة B.

واعتذر محمد الشوربجى عن اللعب أمام علي فرج فى الجولة الثالثة لبطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals بداعي الإصابة. 

وبذلك يتصدر علي المجموعة Aبالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بعد فوزه فى اللقاءات الثلاث بنتيجة 2-0. 

ويتبقى تحديد صاحب المركز الثانى للمجموعة بعد المباراة الأخيرة اليوم بين نجمينا مصطفى عسل وكريم عبد الجواد.

وانطلقت، مساء أول أمس الأربعاء، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية، التى تستضيفها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد آخر بطولة فى موسم الاسكواش الجارى، خلال الفترة بين 18 إلى 23 يونيو الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 200 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتشهد البطولة مشاركة 9 مصريين فى هذه النسخة، وهم نور الشربينى، نوران جوهر، هانيا الحمامي، نور الطيب، علي فرج، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، مازن هشام وطارق مؤمن.

ويشارك في البطولة 16 لاعبًا بواقع 8 سيدات و8 رجال، هما الأعلى في التصنيف العالمي، وجاءت قرعة دور المجموعات بالبطولة كالتالي..

السيدات

المجموعة A:  نور الشربينى، الأمريكية أوليفيا ويفر، البلجيكيتين نيلى وتينى جيليس.

فى مجموعة B: نوران جوهر، هانيا الحمامي،  الإنجليزية جورجينا كينيدى، نور الطيب.

الرجال

وتضم المجموعة A كل من:  علي فرج، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، محمد الشوربجى.

وفى مجموعة B: النيوزلندى بول كول، والبيروفى دييجو إلياس، مازن هشام وطارق مؤمن.

وتحمل نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا لقب البطولة عن النسخة الماضية، بينما يحمل مصطفى عسل المصنف الثاني للرجال لقب البطولة عن الموسم الماضي.

علي فرج طارق مؤمن الاسكواش بطولة العظماء الثمانية محمد الشوربجى

الأكثر قراءة

تجريد من الكهنوتية.. هل يعاقب البابا تواضروس القس دوماديوس حبيب؟

حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبى الجديدة على روسيا تستهدف الغاز الطبيعى المسال للمرة الأولى

حماس: نعد مذكرة قانونية للرد على اتهامات "الجنائية الدولية"

المفوضية الأوروبية: ملتزمون بمواصلة دعم اللاجئين فى جميع أنحاء العالم

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": 5 آلاف مصرى خرجوا أمام الاتحادية بعد فوز مرسى

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": كنت أثق فى ظهور زعيم جديد بعد سقوط الإخوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية