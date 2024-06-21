الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 مصريات يحجزن بطاقة التأهل لنصف نهائى بطولة العظماء الثمانية للاسكواش

نور الشيربيني
نور الشيربيني

قطعت نور الشربينى المصنفة الأولى عالميًا بطاقة التأهل إلى الدور نصف نهائى بطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2023-2024 بعد فوزها على البلجيكية تينى جيليس المصنفة الثامنة فى مباراة الجولة الثالثة لمجموعة A بنتيجة 2-0 .

 

كانت نتيجة الأشواط 11-4، 11-9.

وبهذا  الفوز حصلت نور على 4 نقاط ترفع بها رصيدها إلى 11 نقطة تتصدر بها المجموعة وتتأهل إلى الدور نصف نهائى لمواجهة نجمتنا هانيا الحمامى.

نوران جوهر 

وبالعلامة الكاملة تأهلت بطلة العالم نوران جوهر المصنفة الثانية لبطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2023-2024 إلى نصف النهائى بالفوز على نور الطيب المصنفة السابعة بنتيجة 2-0 فى الجولة الثالثة.

كانت نتيجة الأشواط 11-4، 11-3.

وتصدرت المجموعة Bبرصيد 12 نقطة من الفوز بنتيجة 2-0 فى الثلاث لقاءات 

بذلك تلتقى نوران مع صاحبة المركز الثانى فى المجموعة A.

 

البلجيكية نيلى جيليس تتفوق على نفسها وبأداءاً قوياً تتغلب على الأمريكية أوليفيا ويفر وتفوز عليها بنتيجة 2-1 فى آخر مباريات الجولة الثالثة لبطولة العظماء الثمانية 

كانت نتيجة الأشواط 11-9, 4-11, 11-6 

بذلك تقطع نيلى بطاقة التأهل إلى الدور نصف نهائى كثانى المجموعة Aوتصعد لمواجهة الإعصار نوران جوهر غداً بينما تودع ويفر البطولة

هانيا الحمامي 

فيما حجزت هانيا الحمامى المصنفة الثالثة عالميا مقعدها فى نصف نهائى بطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finalsبالفوز على المصنفة الخامسة الإنجليزية جينا كينيدى بنتيجة 2-0.

كانت نتيجة الأشواط 11-6، 11-9 .

وحصدت هانيا 4 نقاط كاملة ترفع بها رصيدها إلى 7 نقاط تحتل بها المركز الثانى فى المجموعة B.

بذلك تلتقى هانيا مع أول مجموعة Aفى نصف النهائى.

 

وانطلقت، مساء اول امس الأربعاء، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية، التى تستضيفها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد آخر بطولة فى موسم الاسكواش الجارى، خلال الفترة بين 18 إلى 23 يونيو الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 200 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

 

وتشهد البطولة مشاركة 9 مصريين فى هذه النسخة وهم نور الشربينى، نوران جوهر، هانيا الحمامي، نور الطيب، علي فرج، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، مازن هشام وطارق مؤمن.

 

ويشارك في البطولة 16 لاعبًا بواقع 8 سيدات و8 رجال، هما الأعلى في التصنيف العالمي، وجاءت قرعة دور المجموعات بالبطولة كالتالي..

 

السيدات..

 

المجموعة A:  نور الشربينى، الأمريكية أوليفيا ويفر، البلجيكيتين نيلى وتينى جيليس.

فى مجموعة B: نوران جوهر، هانيا الحمامي،  الإنجليزية جورجينا كينيدى، نور الطيب.

 

الرجال..

وتضم المجموعة A كل من:  علي فرج، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، محمد الشوربجى.

وفى مجموعة B: النيوزلندى بول كول، والبيروفى دييجو إلياس، مازن هشام وطارق مؤمن.

 

وتحمل نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا لقب البطولة عن النسخة الماضية، بينما يحمل مصطفى عسل المصنف الثاني للرجال لقب البطولة عن الموسم الماضي.

نور الشيربيني هانيا الحمامي نوران جوهر الاسكواش بطولة العظماء الثمانية للاسكواش

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