الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دورى نايل.. الزمالك فى مهمة صعبة أمام فاركو بسبب الغيابات والابتعاد عن المنافسة

الزمالك خسر مباراته
الزمالك خسر مباراته الأخيرة أمام المصري

يخوض الزمالك مواجهة صعبة أمام فاركو في السابعة مساء اليوم الجمعة، باستاد المقاولون في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر لمسابقة دوري نايل.

المباراة تأتي في توقيت صعب بالنسبة للزمالك لعدة أسباب في مقدمتها الهزيمة أمام المصري يوم الإثنين الماضي وارتفاع عدد النقاط التي فقدها الفريق إلى 26 نقطة مقابل 12 نقطة فقدها الأهلي و13 نقطة فقدها بيراميدز وبالتالي ابتعد الزمالك عن المنافسة على بطولة الدوري إلى جانب تأكد عدم مشاركته في دوري أبطال أفريقيا وأصبحت مبارياته المتبقية في الدوري أشبه بتحصيل حاصل.

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك

كما توالي غياب اللاعبين وأصبح الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز في مأزق حقيقي بعد انضمام الرباعي أحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا وإبراهيم نداى ومحمد عواد لقائمة الغيابات بسبب الإيقاف واستمرار غياب شيكابالا وسيف الجزيري وأحمد فتوح ومصطفى الزناري ومهاب ياسر بسبب الإصابة بينما يعود ناصر ماهر ومحمد عاطف بعد شفاءهما من الإصابة وعمر جابر بعد انتهاء إيقافه.

ورغم هذه الغيابات قد يقوم جوزيه جوميز بمنح حمزة المثلوثي راحة خاصة أن لديه إنذارين ويخشى الجهاز الفني حصوله على الإنذار الثالث وغيابه عن مباراة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل وهو ماينطبق أيضا على حسام عبد المجيد وعبدالله السعيد ومحمد شحاتة لكن جوميز لن يستطيع إراحة المثلوثي وحسام عبد المجيد معا لعدم وجود لاعبين في قلب الدفاع باستثناء ياسر حمد الذي سيلعب بجوار حسام عبد المجيد وقد يقوم جوزيه بإراحة محمد شحاتة وعبدالله السعيد والدفع بسيد عبد الله نيمار كظهير أيمن وعمر جابرفي مركز الظهير الأيسر وزياد كمال ومحمد أشرف روقا وناصر ماهر في الوسط وترافيس موتيابا ومصطفى شلبي في الخط الهجومي إلى جانب يوسف أوباما المرشح لمركز رأس الحربة بعد المستوي المتواضع الذي ظهر به ناصر منسي في مباراتي سيراميكا كليوباترا والمصري.

وفي حراسة المرمى وبعد إيقاف محمد عواد وتحويله للتحقيق لن يدفع جوزيه جوميز بمحمد صبحي الا إذا كان سليما بنسبة 100 % والاحتمال الأكبر هو الدفع بالحارس الصاعد محمود الشناوي.

قائمة الزمالك لمباراة فاركو

البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد  وياسر حمد وعمر جابر ومحمد أشرف روقا ومحمد شحاتة وزياد كمال وسيف جعفر ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا وسيد عبدالله نيمار وناصر ماهر وعبد الله السعيد ومحمد عاطف ومصطفى شلبي ويوسف أوباما وناصر منسي.

فاركو والهروب من القاع 

في المقابل يحتل فاركو بقيادة أحمد خطاب المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة ويخوض معركة شرسة من أجل البقاء تضم الإسماعيلي 28 نقطة والبنك الأهلي 24 نقطة وبلدية المحلة 22 نقطة والمقاولون 19 نقطة والداخلية 15 نقطة ولو نجح فاركو في الفوز على الزمالك سيرتفع رصيده إلى 25 نقطة ويتقدم على البنك الأهلي بفارق نقطة وعلى بلدية المحلة بفارق ثلاث نقاط.

يدير المباراة محمد الغازي ويساعده هاني عبد الفتاح ومحمد فاروق ومعهم محمود الدسوقي حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو ومحمد سلامة "ميدو" مساعد حكم فيديو.

دوري نايل موعد مباراة الزمالك وفاركو البرتغالي جوزيه جوميز حمزة المثلوثي ناصر ماهر

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