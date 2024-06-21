وفاة طالبة بعد سقوطها من الطابق الرابع بالوادى الجديد

توفيت إحدى الطالبات إثر سقوطها من شرفة شقتها باحد أحياء مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مدير أمن الوادى الجديد، بلاغا من إدارة النجدة يفيد بوفاة طالبة بالصف الثالث الثانوي إثر سقوطها من شرفة شقتها بالدور الرابع وتدعى جنا هاني 18 عاما ومقيمة بمنطقة أرض الزراعيين بمدينة الخارجة.

وعلى الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي وتم تحرير محضر بالواقعه وأحيل للنياية لمباشرة التحقيق وكلفت مباحث مديرية أمن الوادى الجديد للتحري حول الواقعة وأسبابها.