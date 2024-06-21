الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة طالبة بعد سقوطها من الطابق الرابع بالوادى الجديد

ارشيفية
ارشيفية

توفيت إحدى الطالبات إثر  سقوطها من شرفة شقتها باحد أحياء مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مدير أمن الوادى الجديد، بلاغا من إدارة النجدة يفيد بوفاة طالبة بالصف الثالث الثانوي إثر سقوطها من شرفة شقتها بالدور الرابع وتدعى جنا هاني 18 عاما ومقيمة بمنطقة أرض الزراعيين بمدينة الخارجة.

وعلى الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي وتم تحرير محضر بالواقعه وأحيل للنياية لمباشرة التحقيق  وكلفت مباحث مديرية أمن الوادى الجديد للتحري حول الواقعة وأسبابها.

توفيت إحدى الطالبات اثر سقوطها شرفة شقتها مدينة الخارجة الوادي الجديد إسعاف الحادث مستشفى

الأكثر قراءة

تجريد من الكهنوتية.. هل يعاقب البابا تواضروس القس دوماديوس حبيب؟

حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبى الجديدة على روسيا تستهدف الغاز الطبيعى المسال للمرة الأولى

حماس: نعد مذكرة قانونية للرد على اتهامات "الجنائية الدولية"

المفوضية الأوروبية: ملتزمون بمواصلة دعم اللاجئين فى جميع أنحاء العالم

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": 5 آلاف مصرى خرجوا أمام الاتحادية بعد فوز مرسى

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": كنت أثق فى ظهور زعيم جديد بعد سقوط الإخوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية