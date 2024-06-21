الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التخطيط: 8.2 مليون مواطن استفادوا من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وزارة التخطيط
وزارة التخطيط

كشف تقرير  لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصاية، أنه تم تشكيل لجنه مشركة مع وزارة التنمية المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنفيذ مشروعات التنمية، حيث أفرزت هذه اللجنة عن مُخرجات متميزة، تمثلت في تنفيذ 6 برامج مطورة للتنمية المحلية، وتم مراعاتها عند وضع الخطة الاستثمارية لعام 2024/ 2025.

تنفيذ 6 برامج مطورة للتنمية المحلية

وقال التقرير، إن عدد المواطنين الذين استفادوا من مشروعات التنمية المُنفذة بلغ 8.2 مليون مواطن، 48% منهم من السيدات، مُؤكدًًا أن البرنامج أسهم بشكل واضح في توفير مزيد من فرص العمل، كما ساعد في تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ تلك المشروعات، حيث ساهمت 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال في هذا الشأن.

وأضاف التقرير أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كان بمثابة أداة للحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية المحلية المتوازنة، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات، شملت توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية، وتغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية على المستوى الوطني ودعم اللامركزية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتنافسية المحافظات، إلى جاتب إشراك القطاع الخاص في مشروعات الدولة.

وأشارالتقرير إلى أن البرنامج أسهم في ترفيق 4 مناطق صناعية، ودعم 12 تكتلًا اقتصاديًا زراعيًا وخدميًا، في محافظات: سوهاج، وقنا، وأسيوط.

وأوضح التقرير أن البرنامج قام بتنفيذ مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية بعدد من محافظات الصعيد بنسبة 82.6% بزيادة عن المستهدف 70%، منها محافظة سوهاج بإجمالي 2676 مشروع بنية أساسية بقيمة 10.8 مليار جنيه بنسبة تحسن 88.2%، وفي محافظة قنا بإجمالي 2019 مشروعًا بقيمة 8.44 مليار جنيه بنسبة تحسن 85.2%، وفي محافظة أسيوط بإجمالي 267 مشروعًا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 81.9%، ومحافظة المنيا بإجمالي 168 مشروعًا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 75.1%.

التنمية المحلية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاية وزارة التنمية المحلية صعيد مصر القطاع الخاص

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