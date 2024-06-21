الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء امتحانات المواد المضافة لمجموع الثانوية العامة غدا باللغة العربية

طلاب
طلاب

تبدأ غدًا السبت 22 يونيو الجاري امتحانات المواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية، حيث يؤدي الطلاب الامتحان بداية من التاسعة صباحًا ولمدة 3 ساعات.

امتحانات المواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة

 ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالسماح بدخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءً من الساعة الثامنة والربع صباحًا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشددت الوزارة على أنه تم تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم، كما أكدت أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب الاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب. 

امتحانات الثانوية العامة امتحان الثانوية العامة امتحان اللغة العربية طلاب الثانوية العامة

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