"بايت دانس" تطالب بإلغاء قانون أمريكى يحظر "تيك توك"

حثت شركة "بايت دانس" الصينية مالكة تطبيق "تيك توك" محكمة أمريكية، أمس الخميس، على إلغاء قانون تقول إنه سيحظر التطبيق في أمريكا بدءًا من 19 يناير.

وقالت الشركة الصينية، إن الحكومة الأمريكية رفضت الاشتراك في أي محادثات تسوية جادة بعد عام 2022، وفق "رويترز".

ويُمهل التشريع، الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أبريل شركة "بايت دانس" حتى 19 يناير المقبل للتخارج من أصول "تيك توك" الأمريكية وإلا ستواجه حظرًا على التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.

وتقول شركة "بايت دانس" إن سحب استثماراتها من الولايات المتحدة "ليس ممكنًا تكنولوجيًا أو تجاريًا أو قانونيًا".

وقالت محكمة الاستئناف في العاصمة الأمريكية واشنطن إنها ستقيم مرافعات شفهية في 16 سبتمبر في الدعاوى المقدمة من "تيك توك" و"بايت دانس" بالإضافة إلى مستخدمين للتطبيق.

وربما يتوقف مستقبل "تيك توك" في الولايات المتحدة على الحكم الصادر في القضية، وهو ما قد يؤثر في كيفية استخدام الحكومة الأمريكية لسلطتها الجديدة في قمع التطبيقات المملوكة لجهات أجنبية.