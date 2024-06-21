ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين فى قطاع غزة إلى 152 شهيدا منذ بدء العدوان

ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي، في السابع من أكتوبر الماضي إلى 152 شهيدا.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 152 بعد ارتقاء الصحفي سليم الشرفا جراء قصف الاحتلال لغرب مدينة غزة.

وتُظهر بيانات وإحصاءات "لجنة حماية الصحفيين" الدولية ومقرها في نيويورك، أن الحرب الحالية على غزة أصبحت الأكثر دموية للصحافيين منذ بدء اللجنة في توثيق جرائم قتل الصحافيين حول العالم في عام 1992.

وأعلن "المركز الدولي للصحفيين" ومقره في واشنطن في فبراير، أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات العنف ضد الصحفيين منذ 30 عاما، ودعا سلطات الاحتلال إلى وقف قتل الصحافيين والتحقيق في حوادث قتلهم على يد قواتها.