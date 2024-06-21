تعرف على حكم مباراة الأهلى والداخلية بدورى النيل.. الليلة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباراة الأهلي والداخلية، المقرر لها في السابعة مساء الجمعة، على استاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري المصري.

ويدير المباراة طاقم حكام مكون من: حكم ساحة: إبراهيم محمد، ومساعدين وائل شعبان وحسن رمضان، وحكما رابعا: صبحي العمراوي، وحكم VAR: محمود بسيوني، وحكم VARمساعد: أسامة السيد.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة، جمعها من خوض 17 مباراة، حقق الفوز في 12 وتعادل في 3 وخسر مباراتين.

وشهدت قائمة الأهلي غياب كلا من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وكريم نيدفيد وعمر كمال وبيرسي تاو ووسام أبو علي وعلي معلول ومحمد الضاوي كريستو وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الداخلية كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير، محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني.

الوسط: اليو ديانج، امام عاشور، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، رضا سليم، أحمد عبد القادر، اكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا، أنتوني موديست.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الداخلية المقرر لها السابعة من مساء اليوم الجمعة على استاد السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

وأدى الفريق مرانه الختامي مساء أمس الخميس، على ملعب التتش، واشتمل على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

فيما أدى رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ26 لبطولة الدوري.