أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": 5 آلاف مصرى خرجوا أمام الاتحادية بعد فوز مرسى

قالت الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين، إن: "خلافنا في عام 2012 لم يكن ضد محمد مرسي فقط، بل ضد فكرة جماعة الإخوان المسلمين بشكل كامل، وبالفعل، قررت النزول للشارع والهتاف ضد الإخوان بعد فوز محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية مباشرة، كما أن 5 آلاف مصري قرروا النزول يوم 24 أغسطس 2012 أمام قصر الاتحادية، ليهتفوا معنا: "يسقط حكم المرشد"، وذلك بعد شهر و24 يومًا فقط من الانتخابات".

وأضافت بهي الدين، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كنا نبعث رسالة من خلال تلك الوقفة، أنه لا يوجد رئيس للدولة المصرية، بل هناك مكتب إرشاد يحاول التحكم والسيطرة على الوطن، وقمت حينها بالتقاط بعض الصور للمتظاهرين باستخدام الكاميرا الخاصة بي، لأشاركها مع رواد التواصل الاجتماعي عبر موقع "فيسبوك"، كما أنني كنت أشجع كل من يخرج ضد الإخوان أيًا كانت انتمائاته".

وتابعت: "في 27 أغسطس 2012، كتبت عبر صفحتي الشخصية: "مازلت أنتظر من سيأتي وفي قلبه باقة ظهور بيضاء يضعها تحت قدمي مصر ويبكي؛ لأنه سمح لهؤلاء يفعلوا بها ما فعلوا، وسيعالج جروحها ويأخذها من يدها للمستقبل الجميل، مازلت انتظر ولن يطول انتظاري"، وفي 1 نوفمبر 2012، كنت أتوقع أن هناك زعيم وقائد مصري سينقذ البلاد من التتار والمغول الذين أرادوا السيطرة عليها، وطالبت المصريين بالوقوف معه فور ظهوره".