يورو 2024.. إسبانيا تعبر إيطاليا بهدف عكسى وتعتلى الصدارة

حقق منتخب إسبانيا فوزًا مستحقًا على إيطاليا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

وسجل ريكاردو كالدفيوري هدف المباراة الوحيد لصالح إسبانيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

وارتفع رصيد المنتخب الإسباني عند 6 نقاط في الصدارة بينما توقف رصيد منتخب إيطاليا عند 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة التي تضم كرواتيا وألبانيا.

أحداث المباراة

منتخب إسبانيا سيطر على المباراة من البداية، وأول تهديد على مرمى الطليان كان في الدقيقة الثانية عندما أرسل نيكو ويليامز تمريرة عرضية من جهة اليسار وحولها بيدري برأسية ولكن تصدى لها دوناروما لتمر الكرة فوق العارضة.

في الدقيقة 10 موراتا أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها نيكو ويليامز برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

استمر الضغط الإسباني قائمًا وسدد موراتا في الدقيقة 23 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ارتدت من جسد دوناروما.

في الدقيقة 25 فابيان رويز أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن تألق دوناروما وتصدى لها لتمر فوق العارضة لخارج الملعب.

وسدد فابيان رويز في الدقيقة 36 الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وعاد ليسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 41 لكن دوناروما أمسك الكرة بثبات.

في الشوط الثاني استمر الضغط الإسباني، وفي الدقيقة 52 كوكوريا أرسل تمريرة من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء تابعها بيدري بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

وجاء الهدف الأول لصالح إسبانيا في الدقيقة 55 بعدما أرسل ويليامز تمريرة عرضية من جهة اليسار حاول موراتا تسديدها برأسية من على القائم الأول ولكن مرت الكرة أمام المرمى واصطدمت في جسد كالافيوري ومرت لداخل الشباك.

في الدقيقة 57 موراتا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها دوناروما لتمر خارج الملعب.

في الدقيقة 74 لورينزو بيليجريني سدد الكرة مباشرة من الركلة الثابتة ومرت مباشرة لخارج الملعب.

في الدقيقة 86 جياكومو راسبادوري أرسل الكرة ل داخل منطقة الجزاء وأمسك بها أوناي سيمون.

أيوزي بيريز توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها دوناروما.