نتنياهو يرد على واشنطن: نحتاج أسلحتكم لخوض حرب وجودية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن بلاده تحتاج إلى الأسلحة الأمريكية في "حرب من أجل وجودها"، في رد مباشر على انتقاد البيت الأبيض لشكواه من تأخر تسليم شحنات الأسلحة.

وقال نتنياهو في بيان، "أنا مستعد لتحمل هجمات شخصية شرط أن تتلقى إسرائيل من الولايات المتحدة السلاح الذي تحتاج إليه في حرب (تخوضها) من أجل وجودها"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعطي "الأولوية" لأوكرانيا في تقديم أنظمة الدفاع الجوي، وأنها سترسل الأسلحة التي هناك حاجة ماسة إليها لأوكرانيا قبل أي دولة أخرى قدمت طلبات بذلك، وهو قرار وصفه بأنه "صعب، لكنه ضروري".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين، إن "حكومة الولايات المتحدة اتخذت القرار الصعب، ولكنه الضروري، بإعادة ترتيب أولويات عمليات التسليم المخطط لها على المدى القريب من المبيعات العسكرية الأجنبية لدول أخرى، وخصوصًا صواريخ باتريوت وناسامس ليتم إرسالها إلى أوكرانيا".