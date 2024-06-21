الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. قصف إسرائيلى على منزل فى غزة يوقع 8 شهداء

قصف إسرائيلى
قصف إسرائيلى

استشهد 8 فلسطينيين من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن جثامين القتلى جرى نقلها إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة.

وتعرض حي الزيتون وعدة أحياء في مدينة غزة لسلسلة غارات إسرائيلية أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة، بعد استهدافهم من طائرات إسرائيلية مسيّرة.

وشن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت أرضا جنوب شرق دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي للمناطق الشرقية في المدينة.

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