تصريحات "نارية" لبوتين من فيتنام وسط قلق أمريكى

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، بأنه لا يستبعد احتمال إرسال أسلحة إلى كوريا الشمالية، مؤكدا أن إرسال كوريا الجنوبية أسلحة إلى أوكرانيا سيكون "خطأ كبيرا".

وسبق أن هدد الرئيس الروسي بداية يونيو بإرسال أسلحة إلى دول اخرى، ردا على قيام الغربيين بتزويد كييف بأسلحة والسماح لها باستخدام صواريخ غربية في استهداف الأراضي الروسية.

وقال بوتين للصحفيين خلال زيارته فيتنام: “نحتفظ بحق إرسال أسلحة إلى مناطق أخرى في العالم، مع أخذ اتفاقاتنا مع كوريا الشمالية في الاعتبار. ولا أستبعد هذا الاحتمال، وتسليم أسلحة فتاكة في منطقة الحرب في أوكرانيا سيكون خطأ كبيرا، وآمل ألا يحصل ذلك، وإذا حصل، علينا اتخاذ قرار مناسب لن يروق على الأرجح للمسؤولين الكوريين الجنوبيين”.