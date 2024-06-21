الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": الانتخابات الرئاسية بعد 25 يناير كانت معركة كبيرة

أميرة بهى الدين
أميرة بهى الدين

أكدت المحامية أميرة بهي الدين، أن التيارات الدينية والمتحالفون معها "متقاولين" على خراب البلد وحرقها.

وقالت خلال لقائها ببرنامج" الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر "إكسترا نيوز": "حزب التجمع يدعم الدولة ومؤسساتها بمنتهي الوطنية". 

وأضافت أن جماعة الإخوان حشدت في الانتخابات البرلمانية واستعانت بتغير أعضائها في قوائمها ورفعت شعار "إحنا بتوع ربنا" لكسب تعاطف المصريين.

وأشارت إلى أن الانتخابات الرئاسية بعد أحداث 25 يناير كانت معركة كبيرة، ومن شارك في اجتماع "فيرمونت" مع محمد مرسي كان يعلم أنه يأخذ البلد لـ"داهية".

وأوضحت اليوم الذي شعر فيه الشعب المصري بالخوف علي البلد أنقذوها بثورة 30 يونيو.

وتابعت:"استقبلت نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز محمد مرسي أثناء تواجدي عند المنصة، ولم أتابع أي خطاب لمحمد مرسي طوال فترة تواجده في الحكم، وكتب علينا القتال هي أول كلمة نظقت بها بعد إعلان فوز محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية.

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