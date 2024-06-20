الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أميرة بهي الدين لـ"الشاهد": كنت أرى أن الإخوان قادمون بعد 25 يناير

أميرة بهي الدين
أميرة بهي الدين

قالت المحامية أميرة بهي الدين إن الثورجية في 25 يناير قاموا بعمل سجن في مترو الأنفاق لحجز فلول النظام، كما أن إحدى شركات السياحة كانت تعذب المعارضين.

أضافت أميرة خلال حوارها مع برنامج "الشاهد"، مع د.محمد الباز، المذاع عبر "إكسترا نيوز"، أنها كنت تبكي لأنها ترى أن الدولة تنهار مشيرة إلى أنها كانت ترى يوم 11 فبراير وقبله خرج بعض الإرهابيين من فوق العمارات لضرب الناس بالمولوتوف وتبعها معركة الجمل ووجود لافتات في التحرير تطالب بالإفراج عن خيرت الشاطر.

وتابعت أن الناس كانت تقول لها أين الإخوان فإنك من تعانين من فوبيا الإخوان، وكانوا يصفونهم بالشباب المتحمس، مشيرة إلى أنهم وصفوها بأنها من فلول النظام والمدافعين عنه، لهذا كانت تقسم أن الإخوان قادمون.

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه د.محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

أميرة بهي الدين الإخوان قادمون 25 يناير التحرير

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