الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز

أميرة بهى الدين تكشف لـ"الشاهد" سر حرق المحاكم وأقسام الشرطة

أميرة بهي الدين
أميرة بهي الدين

قالت المحامية أميرة بهي الدين إنه قبل عامين من ثورة 25 يناير 2011 كان هناك تراكم للغضب الشعبي وكانت توجد أخطاء كبيرة، موضحة أن مصر الآن بعد 30 يونيو وبعد 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي نجد أنه أوجد حلولًا للتحديات والمشاكل.

أضافت أميرة، خلال حوارها مع برنامج "الشاهد"، مع د.محمد الباز، المذاع عبر "إكسترا نيوز" أنه قبل 25 يناير كانت هناك مشاكل وكانوا لا يحلونها حتى تقع الدولة بالغضب الشعبي، مشيرة إلى أنها كتبت العديد من المقالات الصحفية حول الغضب الشعبي.

وتابعت أنها لم تشارك في 25 يناير، لكنها كانت تبكي من 24 يناير وحتى 4 فبراير؛ لأنها كانت ترى التوجيهات عن ارتداء الملابس ووضع خل في عيون الضباط.

وأكدت أنها كانت تردد أن الدولة تقع وليس النظام أو الرئيس وهذا ظهر واضحًا في 18 يومًا، بعد أن استيقظنا على حريق أقسام الشرطة والاعتداء على المحاكم واقتحام السجون فالدولة ماهى إلا مؤسسات.

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز على "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

أميرة بهي الدين النظام الدولة أقسام الشرطة المحاكم

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